Proizvođači se žale: Loš rod i kvalitet kupusa

Velike količine kupusa zasađene su ove godine, kažu proizvođači ove kulture, ali ovogodišnji rod je loš.

Kupus je kažu obolio, a sa cijenom kupusa za prodaju takođe se ne mogu pohvaliti. Na tržištu ga ima, ali tvrde da nije kvalitetan.

"Do sad je bio tako, od 1,50 do 3 KM. Najkvalitetniji je 3 KM, ovaj lošiji 1,50 KM. Tako da cijena kupusa nije za pohvalu, ako je ispod 5 KM, ako govorimo o vreći, nema se računa sijati, kao i pšenica. Ove godine, što se tiče kupusa loš je i obolio. Ali, obolio je dosta, od čega ne znam, ne mogu da konstatujem, ni stručnjaci nisu svjesni toga do čega je došlo, nosili su naši ljudi stručnjacima koji to znaju i rade, ali ne mogu da ustanove od čega je obolio. Ostao je sitan, počeo se sušiti na njivi", kaže Ljubo Maletić, poljoprivredni proizvođač, Kojčinovac kod Bijeljine.

"Da ostane 3 KM ja sam zadovoljan. Eto vidite kakav je, kupus je obolio. Suša je bila, zalijeva se, radi se, nisam ga ni puno prskao ni ulagao ništa u njega, loša je, loša je proizvodnja", navodi Milisav Maletić, poljoprivredni proizvođač, Kojčinovac kod Bijeljine.

Jedan od najvećih proizvođača kupusa u Semberiji kaže da, iako su poznati po ovoj kulturi, ne mogu se baš pohvaliti rodom iz godine u godinu. To pripisuje i velikim klimatskim promjenama koje utiču na kvalitet i razvoj bolesti kupusa, a samim tim i na konačno cijenu.

"Cijena kupusa iz godine u godinu varira. Ova godina je jako teška zato što smo imali obilne kiše u julu mjesecu i to je prouzrokovalo i bolest rasada i kasnije kad je kupus rasađen, imali smo problema sa lisnom masom i korijenovim sistemom. Trebala je dupla zaštita i korijena i biljke, tako da tu ima problema i dosta se sada manifestuje, kupus je dosta bolestan i lošijeg kvaliteta u odnosu na godine kada je suša i kada se on navodnjava", rekao je Mladen Mitrović, poljoprivredni proizvođač, Donje Crnjelovo kod Bijeljine.

Mitrović kaže da je korijen srce kupusa i kada prestane da radi kako treba, nemate ni glavicu koja je odgovarajućeg kvaliteta, svježine i veličine. Ovu bolest nazivaju "rak kupusa".

Kažu da zahvata korijen kupusa i u tom slučaju lijeka nema. To je jedna od najtežih oblika bolesti kupusa i javlja se na kiselim zemljištima, takozvanoj žutoj zemlji, rekao je Mitrović, jedan od najvećih proizvođača kupusa na području Semberije.

