Proizvodnja čipsa se iz Laktaša seli u Srbiju, a radnici na biro

LAKTAŠI - Kompanija "PepsiCo" do kraja ove godine ugasiće svu proizvodnju u svojoj fabrici čipsa "Marbo" u Laktašima, zbog čega će bez posla ostati više od 100 radnika.

Kako su za "Nezavisne novine" potvrdili u ovoj kompaniji, proizvodnju iz Laktaša će preseliti u opštinu Bački Petrovac, u Srbiji, koja će postati regionalni proizvodni centar kompanije "PepsiCo" za područje zapadnog Balkana.

"Usljed nove poslovne strategije i organizacione strukture, uz efikasno upravljanje operativnim poslovanjem i pozicioniranjem kompanije s ciljem dugoročnog rasta, fabrika kompanije 'Marbo' d.o.o u Laktašima, kod Banjaluke, biće rekonstruisana u centralni distributivni centar za cijelo tržište BiH", rekli su u kompaniji "PepsiCo".

Dodali su da će ova kompanija nastaviti sa prodajom i distribucijom u BiH, a sektori logistike i prodaje, kao i dio drugih administrativnih funkcija, ostaće u Laktašima, gdje će ostati zaposlena 32 radnika.

"Ostala 124 zaposlena će dobiti otpremnine na osnovu socijalnog programa. Kako smo svjesni uticaja koji će ova odluka imati na naše zaposlene, otpremnine će biti više od zakonski propisanih, a 'Marbo' će osigurati da zaposleni imaju dovoljno vremena da pronađu druge mogućnosti izvan kompanije 'PepsiCo'.", naveli su u ovoj kompaniji.

Kako su naglasili, svi zaposleni u Laktašima imaće priliku da se prijave za novootvorena i upražnjena radna mjesta u Magliću, u Srbiji.

"Oni će imati pravo na dodatak za preseljenje u skladu sa globalnom politikom. Ovakva reorganizacija se sprovodi s ciljem efikasnijeg rukovođenja lancem snabdijevanja i biće završena do kraja 2021. godine", kazali su u kompaniji "PepsiCo".

Kako "Nezavisne novine" nezvanično saznaju, razlog zašto ova kompanija zatvara svoju fabriku u Laktašima je taj što više nije isplativo da u Republici Srpskoj imaju proizvodni pogon.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih su "Nezavisne" došle, fitosanitarna inspekcija je često zaustavljala krompir koji je stizao u ovu kompaniju, jer nije odgovarao zakonskim normama. Zbog toga je, kako nam je rečeno, kompanija imala velike troškove prilikom skupih analiza koje je morala raditi, dok su joj kamioni sa krompirom stajali te su ih naposljetku morali vraćati u Srbiju, odakle su onda naručivali nove količine ove sirovine. Ove informacije, međutim, do kraja radnog dana nismo bili u mogućnosti zvanično da provjerimo.

Kako je "Nezavisnim novinama" potvrdio jedan od radnika ove kompanije, svi zaposleni u proizvodnji, njih više od 100, dobili su otkaze.

"U posljednja dva dana svi smo sporazumno potpisali prestanak radnog odnosa te će nam biti isplaćene plate", kazao je ovaj radnik.

Kako je naveo, radnici ove kompanije imali su redovne plate koje su se kretale od 600 do 1.000 KM, zavisno od vrste posla koji su obavljali. Istakao je da je njima navedeno da je razlog zatvaranja proizvodnog pogona to što ovoj kompaniji više nije bilo isplativo da u Srpskoj ima fabriku. Dodao je da nisu imali probleme sa nedovoljnim količinama sirovina, jer su imali krompira dovoljno do kraja godine te da im je rečeno da će u Srpskoj od kompanije "PepsiCo" ostati samo kompanija DC, koja se bavi proizvodnjom sokova u Klašnicama.

Kompanija "Marbo" d.o.o. Laktaši osnovana je 2000. godine, kao jedan od vodećih proizvođača grickalica u Republici Srpskoj, odnosno BiH. Osnovna djelatnost ove kompanije je proizvodnja čipsa, pod robnom markom Chipsy.

Od avgusta 2008. godine kompanija "Marbo" d.o.o. Laktaši, zajedno sa matičnom kompanijom "Marbo" iz Srbije, postaje dio kompanije "PepsiCo". Proizvode, kako lokalne brendove Chipsy, Pardon, Clipsy i GUD, tako i svjetski poznati brend Lay's.