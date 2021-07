Proizvodnja mlijeka ruši rekord u USK

SANSKI MOST - Proizvodnja mlijeka na području Unsko-sanskog kantona doživljava konstantni rast pa se očekuje da ove godine bude proizvedeno oko 2,5 miliona litara mlijeka više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno ukupno više od 38 miliona litara.

Potvrdio je ovo za "Nezavisne" ministar poljoprivrede u Vladi USK Sulejman Kulenović, te istakao kako se rast mljekarske proizvodnje pozitivno odražava i na druge grane poljoprivredne proizvodnje, prije svega biljnu.

"Dosadašnji parametri ukazuju da će ovo biti rekordna godina, a raduje što istovremeno raste i biljna proizvodnja, kao vezana grana, jer farmeri proizvode i vlastitu stočnu hranu", istakao je Kulenović.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo kojem je na čelu je, u skladu s povećanjem obima animalne i biljne proizvodnje, ove godine za 200.000 maraka povećalo izdvajanja za poticaje pa će u te svrhe ukupno biti isplaćeno oko tri miliona maraka.

On je dodao kako je pozitivnim trendovima u mljekarskoj proizvodnji doprinijela i politika otkupljivača, s obzirom na to da se sve proizvedene količine mlijeka otkupljuju, s tim da nije došlo do smanjivanja otkupnih cijena.

"Jedan broj poljoprivrednika ugasio je proizvodnju i mahom se radi o ljudima koji su otišli na rad u inostranstvo. Uporedo imamo situaciju da su ostali proizvođači povećali broj muznih grla i vlastitu proizvodnju mlijeka pa je tako u ukupnom zbiru povećana mliječna proizvodnja", istakao je Kulenović.

Međutim, ono što u ovome trenutku brine neposredne proizvođače mlijeka jeste povećanje cijena poljoprivrednog repromaterijala i stočne hrane.

"Značajno je poskupjela proizvodnja stočne hrane, sjemena, gorivo i đubriva, a otkupna cijena mlijeka je ostala na istom nivou. Za nas neposredne proizvođače veoma je značajno da otkupna cijena prati rast drugih cijena, u suprotnom mi smo na gubitku", kaže Enis Oraščanin, jedan od većih farmera na području Unsko-sanskog kantona.