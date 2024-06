Proizvodnja namještaja u Srpskoj doživjela fijasko

BANJALUKA, PRNJAVOR - Pad potražnje, ali i niže cijene namještaja uticali su na to da se i u ovoj godini nastavi trend smanjenog obima poslovanja firmi koje se bave proizvodnjom namještaja, poručuju privrednici iz ove oblasti iz Republike Srpske i dodaju da je namještaj za široku potrošnju doživio potpuni fijasko.

Janko Petrović, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, koji je ujedno i vlasnik kompanije "Petroprojekt" iz Bratunca, kazao je da je u Srpskoj prisutan trend pada potražnje pa je tako sa 28 pala i do 38 odsto u ovoj godini.

"Idemo u pravcu jako loše priče. Uglavnom se radi o namještaju za široku potrošnju. On je doživio potpuni fijasko, dok se luksuzniji namještaj još traži", kazao je za "Nezavisne novine" Petrović i dodao da postoji još kupaca koji imaju dublji džep.

"Kompletna drvna industrija je na koljenima i ne radi se samo o namještaju, nego i o pratećim proizvodima, odnosno o pločama od kojih se pravi namještaj. One su doživjele još goru varijantu, smanjena je potražnja. Imamo i veliki udar na same cijene. Došlo je do pada cijena, a imamo zahtjev od kupca da cijene budu dosta niže", kazao je Petrović i dodao da su zavisni troškovi značajno porasli.

"Što se tiče naše firme, mi proizvodimo luksuzniji namještaj i imamo pad za pet do deset odsto, što nije jako značajno, i to je negdje prihvatljivo", kazao je Petrović za "Nezavisne novine" i istakao da njihova firma proizvodi i ploče, čija je, kako kaže, cijena manja od 150 do 450 evra nego prije godinu dana.

Igor Andrić, sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je u prvom kvartalu ove godine proizvodnja namještaja nastavila u negativnom trendu.

"Iako je situacija u ovom sektoru bila jako loša prošle godine, takav je trend nastavljen i dalje", kazao je Andrić i istakao da kad su krizna vremena jako teško se ljudi odlučuju na kupovinu namještaja.

"Još nema nikakvih naznaka da bi moglo doći do oporavka. Nadamo se da će se u nekom narednom periodu popraviti situacija što se tiče ove industrije. Tako se i dalje uglavnom skuplji namještaj bolje prodaje, dok je situacija u vezi s namještajem za široku potrošnju jako teška", kazao je Andrić.

Edin Dacić, vlasnik kompanije "Standard" iz Prnjavora, kazao je da su prošle godine imali pad poslovanja od 25 odsto.

"Mi smo u ovoj godini stabilni što se tiče poslovanja. Sada ciljano ulažemo u nove tehnologije da bismo povećali produktivnost i ono što je pozitivno jeste da u pripremi imamo nove poslove", kazao je Dacić za "Nezavisne novine" i dodao da se u narednom periodu očekuje rast potražnje.

"Na globalnom nivou je kriza. Sve je poskupjelo. Ljudi moraju više da paze na šta troše novac, tako da manje novca ostaje za robu kao što je namještaj, pa mi u ovoj branši to osjećamo po prihodima", kazao je Dacić.

S druge stane, Darko Partalo, direktor kompanije "Drvoprodex" Banjaluka, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je u posljednjih nekoliko mjeseci došlo do oporavka na tržištu.

"Kod nas je situacija trenutno stabilna. U posljednjih mjesec dana ima nagovještaja da bi moglo biti malo bolje, tako da smo optimisti što se tiče naše firme", kazao je Partalo.

