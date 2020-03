Projekat "Challenge to change": Dobojski privrednici okušali sreću

DOBOJ - To što su do sada samo tri lokalna privrednika uspjela da dobiju bespovratna grant sredstva za razvoj biznisa nije pokolebalo dobojske preduzetnike da dođu na petu prezentaciju projekta "Challenge to change".

Naime, nakon što su kompanije "Wisht" i "Omorika reciklaža", te preduzeće "M plus" svojim inovativnim idejama sebi obezbijedili po 30.000 evra, pojedini dobojski privrednici su odlučili da okušaju sreću.

"Firma se bavi proizvodnjom pločastog namještaja i koncem 2019. godine smo s jednom fabrikom iz Srbije sklopili ugovor o proizvodnji stolova za tržište Srbije, Hrvatske i Slovenije, i došli smo na ovu prezentaciju jer nas interesuje radi našeg daljeg poboljšanja ambijenta", kaže Zlatko Stanković, vlasnik firme "Elit".

Projekat "Challenge to change" ima za cilj smanjenje nezaposlenosti te pomaže povećanju konkurentnosti i održivom društveno-ekonomskom razvoju, poručuju iz dobojske Gradske razvojne agencije.

"Preduzeća koja su registrovana od šest mjeseci do dvije godine mogu aplicirati za start up iznose do 10.000 evra, a preduzeća registrovana duže od 24 mjeseca na sredstva do 30.000 evra... Poenta ovog poziva je da se pomogne privrednicima koji imaju inovativne ideje", kaže Aleksandar Goganović, direktor ove agencije.

Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a u BiH ga sprovode dvije agencije: Republička razvojna agencija iz Banjaluke i Razvojna agencija SEDA iz Sarajeva.

"Fond za peti poziv raspolaže sa 750.000 evra, mogu aplicirati preduzeća, odnosno privredni subjekti koji imaju inovativne ideje i moraju biti locirani u BiH ili Švedskoj. Privredni subjekti mogu da budu i samostalni preduzetnici, mogu čak biti i komercijalna poljoprivredna gazdinstva, naravno i preduzeća do 250 zaposlenih", pojasnio je Mićo Stanojević, rukovodilac Odjeljenja za pripremu i sprovođenje projekata.

Na prethodna četiri javna poziva za bespovratna grant sredstva u BiH je stiglo 2.700 aplikacija, potpisano je 110 ugovora, realizovano je 2,5 miliona evra, a u pripremi je još 38 ugovora za 844.000 evra.

U RS je ugovoreno 39 projekata sa gotovo 900.000 evra realizovanih sredstava.