Projekat turističkih vaučera treba da zaživi

BANJALUKA - Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske opredijeljeno je da projekat turističkih vaučera u narednom periodu bude kreiran i da zaživi, ne kao mjera podrške u prevazilaženju teškoća u poslovanju, već kao promotivni projekat podrške domaćem turizmu.

O svim narednim koracima vezanim za ovaj i slične projekte javnost će biti blagovremeno informisana, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Prema evidencijama Ministarstva, tokom trajanja projekta turističkih vaučera od 15. juna 2020. godine do 30. juna ove godine građanima Republike Srpske izdato je 46.948 turističkih vaučera vrijednosti od po 100 KM za smještaj u ugostiteljskim objektima za smještaj koji posluju na području Republike Srpske.

U projektu turističkih vaučera učestvovalo je 97 ugostiteljskih objekata za smještaj i 28 turističkih agencija, a građani Republike Srpske su vaučere najviše koristili u banjskim centrima, te smještajnim kapacitetima na olimpijskoj planini Jahorina, u Hercegovini i Višegradu.

U Ministarstvu podsjećaju da je Vlada Srpske 28. maja prošle godine donijela uredbu o uslovima i načinu korišćenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima, s ciljem podsticanja razvoja domaćeg turizma i očuvanja radnih mjesta u sektoru turizma, kroz promovisanje i subvencionisanje smještaja građana Republike Srpske.

Prateći i analizirajući efekte projekta, a uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju i uticaj pandemije na turizam, Vlada je u dva navrata produžavala rok za korištenje turističkih vaučera, te je prvobitni rok za korištenje vaučera do 15. novembra prošle godine prvo produžen do 31. decembra 2020. godine, a potom i do 30. juna ove godine, podsjetili su iz Ministarstva.