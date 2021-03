Projekti Srpske i Srbije vrijedni 1,7 milijardi maraka

Vrijednost infrastrukturnih projekata koje Srpska planira zajednički da realizuje tokom ove, ali i naredne godine sa Republikom Srbijom kreće se oko 1,7 milijardi konvertibilnih maraka.

Prema riječima ekonomskog analitičara i izvršnog direktora Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Saše Grabovca, radi se o svoti novca, ali i kapitalnim projektima koji su od izuzetne važnosti za dalji razvoj Srpske, ali i BiH, a pogotovo jer dolaze u vrijeme kada se gotovo svakodnevno bilježe negativni ekonomski trendovi zbog pandemije virusa korona.

"Ekonomski benefiti će biti ogromni. Radi se o velikim infrastrukturnim, ali i energetskim projektima, koji sa sobom povlače mnogo toga. Tom prilikom će biti angažovan značajan broj domaćih građevinskih preduzeća i izvođača radova, a sve to će se onda pozitivno prenijeti i na povećanje poreza i prihoda u budžetima", istakao je Grabovac za "Glas Srpske".

Jedan od projekata koji bi trebalo da započne tokom ove godine je gradnja aerodroma u Trebinju, za koji će Vlada Srbije da izdvoji oko 110 miliona maraka. Prema riječima gradonačelnika Trebinja Mirka Ćurića, u narednim mjesecima trebalo bi da se krene sa prvim radovima. On je istakao da i dalje postoje neki pojedinci koji ne žele da se to realizuje, jer smatraju da je to projekat koji treba da ugrozi nekog.

"On nikog ne ugrožava i samo može da poboljša odnose i Srbije i Srpske i cijelog regiona", poručio je Ćurić, dodajući da bi on u prometnom smislu trebalo da bude alternativa aerodromima u Dubrovniku i Tivtu.

Nedavno je u Banjaluci potpisan i sporazum o saradnji javnih preduzeća "Srbijagas" i "Gas-res" o izgradnji magistralnog gasovoda kroz Republiku Srpsku. Srbija se ovom prilikom obavezala da će logistički i stručno pomoći ovaj projekat, ali i izgraditi krak gasovoda do granice sa BiH, za šta planira da izdvoji više od 90 miliona maraka. Srpska će, sa druge strane, u ovaj projekat uložiti 250 miliona maraka.

Srpska bi se na ovaj način priključila na gasovod "Balkanski tok", te osigurala sebi energetsku stabilnost i u budućnosti, ali i jeftiniji energent, koji bi mogao biti dodatni pokretač domaće privrede.

Ukoliko ne bude pravnih osporavanja od strane Sarajeva, tokom ove godine mogao bi započeti i zajednički projekat Srpske i Srbije, a koji je vezan za izgradnju tri hidrocentrale na rijeci Drini, čija se vrijednost procjenjuje na oko milijardu konvertibilnih maraka.

Ipak, najveći građevinski poduhvat predstavljaće gradnja autoputa Sarajevo - Beograd - Sarajevo, koja bi mogla koštati između četiri i pet milijardi maraka, biće finansirana kreditom iz Turske, a radi se o zajedničkom projektu BiH, Srbije i Turske.

Građevinske mašine bi već na proljeće trebalo da "napadnu" prvu dionicu ovog autoputa u dijelu koji prolazi kroz sjeveroistok Republike Srpske.

Aerodrom Banjaluka

Krajem prošle godine predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da bi Srbija mogla značajna sredstva uložiti i u "Aerodrom Banjaluka", što bi umnogome pomoglo da se podigne sadašnji nivo saobraćaja, ali i usluga.