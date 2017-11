Propast aviokompanije: Adria Airways ne zna šta će sa Darwinom

Švajcarska regionalna aviokompanija Darwin, koju je sredinom ljeta ove godine preko svoje švajcarke kompanije preuzeo slovenački prevoznik Adria Airways, u vlasništvu njemačkog fonda 4K, insolventna je.

Švajcarska agencija za civilno vazduhoplovstvo prizemljila je privremeno avione kompanije koja je letjela i za Adria Airways.

Hoće li se ti avionic sada preseliti pod upravu Adria Airwaysa na Brnika, pita ljubljanski list Delo. Švajcarska aviokompanija Darwin zatražila je zaštitu od povjerenika, a postupak insolventnosti trebao bi se odvijati pod svajcarskom verzijom američkog poglavlja 11 (Chapter 11) usporedivog s prisilnom nagodbom.

Prema objašnjenju predstavnika Adrijinog Adria Airways Switzerlanda, Darwin je zapao u neprilike uglavnom zbog stečajeva kompanija Alitalia i Air Berlin, s kojima je poslovno sarađivao, ali gubitak posla nije uspio nadoknaditi.

Otkazani letovi

"Darwin je izvrsna aviokompanija s iskusnim menadžmentom i osobljem. Širenje naše mreže, a time i optimiziranje troškova najbolja je kombinacija za oba prevoznika", rekao je nakon preuzimanje Arno Šuster, direktor Adria Airwaysa, dodajući da će Darwinove letovi prodavati pod imenom Darwin.

Uslovi i detalji kupoprodaje u skladu sa sporazumom stranaka uključenih u posao ostali su povjerljivi, ali je Adria u to vrijeme tvrdila da je Darwin u 2016. ostvario manju dobit i da ima pozitivnu prognozu za tekuću godinu.

Zbog nemogućnosti Adria Airwaysa, Darwin Airline je takođe upravljao određenim letovima iz Ljubljane, ali je švajcarska kompanija izgubila operativnu dozvolu zbog insolventnosti. U utorak su tako s Brnika otkazani jutarnji letovi u Varšavu, Cirih i Moskvu. Adria je s Darwinom imala ugovor o iznajmljivanju aviona s posadom, za što je imala i dozvolu Slovenske agencije za civilno vazduhoplovstvo. Dozvola je istekla čim je švajcarska agencija povukla svoj sertifikat kompaniji Darwin.

"Adriji Airways nije dopušteno obavljati vazdušne operacije s posadom Darwin Airlinesa u skladu sa zahtjevima evropskog zakonodavstva", potvrdili su Delu u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo.

Dolaze na Brnik?

Nedavno je Adria Switzerland najavila promjenu poslovnog modela, koji bi uključivao otkazivanje redovnih letova iz Lugana do Ženeve i Rima te prelaz na čarter letove i iznajmljivanje avina s posadom. Prema upravi, novi model zahtijeva 100 do 120 zaposlenika, što bi značilo da su svi ostali suvišni. Bez obzira na to hoće li plan uspjeti jasno je da je nakon što se licenca povuče teško vratiti letjelice u vazduha.

Hoće li Darwinovi avioni preći na Brnik i ojačati flotu Adria Airwaysa? Prema objašnjenju Delovih sagovornika, koji žele ostati neimenovani, postupci za realizaciju takve ideje trajali bi nekoliko mjeseci. Darwin ima deset propelerskih aviona tipa Saab i ATR koji nisu prisutni u Adrijinoj floti i trebaju biti upisani u registar, a mora se za njih i osigurati tehničko održavanje.

Avionske posade takođe trebaju preći na Adrijine standarde i procedure. Darwin je osnovan 2003. godine, prvi put je letio 2004. godine, a Arapi su ga kupili 2013. godine i preimenovali u Etihad Regional. Njemački fond 4K je za Darwin, odnosno Adria Switzerland, pronašao poslovni model u saradnji sa slovenskim prevoznikom Adria Airwaysom.

Planovi slovenačkog prevoznika: Ljubljana kao polazna tačka

"Želimo zadržati poziciju Adria Airwaysa kao vrlo pouzdane aviokompanije i dobrog ponuđača na tržištu. Ljubljana bi trebala postati polazna tačka putnicima iz zapadne Europe koji putuju na Balkan, a nudimo i veliki izbor letova za Slovence zainteresirane za mnoge destinacije u Europi", rekao je za Planet TV komercijalni direktor Adria Airwaysa Kristijan Šnajder.

