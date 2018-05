Prvu klasu jagoda dobili tek rijetki proizvođači

BANJALUKA - Nestabilno vrijeme, smjena sunčanih i kišnih dana i oscilacija temperature uticali su da ove godine kod više proizvođača jagoda u RS bude nešto lošiji kvalitet roda ovog voća, a neki su se požalili i na lošije prinose.

"Jagode su ove godine slabijeg kvaliteta, nemaju ni slatkoću ni miris kao što bi trebalo da bude", rekao je Mile Savić, proizvođač jagoda iz Prijedora, koji ima deset dunuma pod jagodom, a ove godine prinosi su mu bili lošiji.

Srđan Kenjić, proizvođač jagoda iz Istočne Iliže, koji kaže da je prinos jagoda ove godine loš, a i ono što ima slabijeg je kvaliteta.

"Prošle godine jagode su ubili mraz i snijeg, a ove godine se pojavila trulež korijena", kazao je Kenjić, navodeći da je rod podbacio i do 60 odsto.

Mujo Bogaljević iz Poljoprivredne zadruge "Agrofarmer" Janja, kod Bijeljine, pojašnjava da su visoke temperature koje su bile u aprilu pogodovale da jagoda naglo sazri, ali i da usitni plod.

"Zbog sitnog ploda ovogodišnji rod nismo mogli izvesti, pa je zbog velike ponude u jednom periodu cijena na veliko pala ispod marke po kilogramu. Јedini spas bila je industrija", kazao je Bogaljević za "Nezavisne".

Ističe da prerađivačka industrija ne radi mnogo jagodu, te da će bijeljinsko preduzeće "Spektar drink" otkupiti desetak tona po cijeni od 1,20 KM po kilogramu.

"Trenutno našu jagodu distribuišemo za Gradačac. Cijena nije za pohvaliti, ali takva je godina", kazao je Bogaljević.

Mladen Marijanović, predsjednik Udruženja voćara Prijedor, kazao je da je period berbe jagoda bio kišovit, te da je samim tim bilo teže dobiti prvu klasu.

"Imamo problem s truleži, ali u svakom slučaju rod je dobar. Konzumne cijene se kreću od 1,50 do tri KM, ali to najviše zavisi od kvaliteta, dok jagode koje se prodaju na veliko koštaju od 1,70 do dvije KM", kazao je Marijanović za "Nezavisne" i dodao da su cijene jagoda prošle godine bile za nijansu veće, tako da kilogram konzumne jagode nije išao ispod 2,5 KM po kilogramu.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, međutim, tvrdi da ima i mnogo proizvođača koji su zadovoljni ovogodišnjim prinosom jagoda.

Prema njegovim riječima, otkupna cijena bila je realna, tako da se jagoda mogla dobro plasirati na domaćem tržištu.

"Otkupna cijena u marketima po kilogramu je dvije do 2,5 KM, ali i to sve zavisi od kvaliteta", rekao je Dojčinović.

On kaže da zna da proizvođači smatraju da uvijek može biti bolje i više.

"Dobar dio proizvođača jagode prodaje tržnim centrima, ali i dobar dio otkupljuje fabrika 'Prijedorčanka'", kazao je Dojčinović.

Iz plantaže "Jović" Prijedor ističu da su jagode rodile, ali da su sitnijeg roda.

"Cijena na pijaci je tri KM po kilogramu, dok godinama imamo ugovor i sa 'Prijedorčankom', gdje prodajemo kilogram jagode za 1,70 KM", kazali su sa ove plantaže i dodaju da već tri godine imaju istu cijenu jagoda.

Živko Mikić, direktor "Vitaminke", kazao je da oni od domaćih proizvođača iz Srpca, Brčkog, Lijevča otkupljuju jagode.

"Nadamo se da ćemo od naših proizvođača dobiti neke određene količine jagoda, tako da nećemo morati mnogo da uvozimo", kazao je Mikić i dodao da se otkupna cijena kreće od 1,20 do 1,40 KM.

Prema njegovim riječima, jagode uvoze iz zemalja regiona, ali čak i iz Španije.

Problem je, kaže Mikić, što je proizvodnja voća uslovljena vremenskim prilikama.