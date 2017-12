Pšenica dobro i bez snježnog pokrivača

BIJELJINA, SARAJEVO - Iako je pšenici, ječmu i drugim strnim žitima potreban snježni pokrivač kao izolator od veoma niskih temperatura, to što ga trenutno nema nije ugrozilo usjeve, navode bh. poljoprivrednici.

Prema riječima Stojana Marinkovića, predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, pšenica i ječam nalaze se u fazi ukorjenjivanja i dobro su pripremljeni za predstojeću zimu.

"Ukoliko bude dovoljno vlage obezbijeđeno, s obzirom na to da nismo imali minusa koji mogu oštetiti biljke, ne bi trebalo da bude problema, pogotovo ukoliko uskoro dođe do stvaranja snježnog pokrivača. Ako se po jutru dan poznaje, možemo se nadati dobrim prinosima", smatra Marinković.

Ljubo Maletić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika RS - grad Bijeljina, navodi da je na ovom području zasad stanje pogodno za jesenje usjeve, ali da poljoprivrednici ipak strahuju od mraza.

I u Federaciji BiH su povoljni uslovi za ozime usjeve, te se zemljoradnici nadaju visokim prinosima.

"Nedostak snijega nije negativno uticao na strna žita, zasad su idealni uslovi za ove kulture jer i ovako dobijaju vlagu koja im je potrebna. Najbitnije je da ne bude mraza", priča Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Kako pojašnjava Dragan Mandić, šef Zavoda za strna žita pri Poljoprivrednom institutu RS, bilo je i sunčanih dana, koji su pomogli nicanje tamo gdje je bila kasna sjetva. Ipak, navodi, trenutne količine padavina mogu biti i suvišne na mjestima gdje dolazi do zadržavanja vode, gdje je malo lošije zemljište, jer tu voda leži i može dovesti do propadanja usjeva. Gdje je dobro zemljište, ne bi trebalo da bude propusta i nekih većih problema. Napominje da trenutne temperature koje idu do -10 nisu opasne. Rizik predstavljaju temperaturu preko -15 i to ukoliko se duže zadrže.