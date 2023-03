Putarina u Srbiji poskupljuje od 1. aprila

Putarina će od 1. aprila poskupjeti za 14 odsto, a za korisnike elektronske naplate putarine (ENP) osam odsto, rečeno je danas Tanjugu u Putevima Srbije.

Putarina će poskupjeti na osnovu Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, a na osnovu saglasnosti koju je dala Vlada Srbije na izmijenjenu Odluku o visini naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dijela i putnog objekta (putarina).

Prema toj odluci, od 1. aprila, na dionici Beograd - Preševo putarina će iznositi za automobile i kombi vozila (I kategorija) 1.690 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 1.490 dinara, a od Preševa do Dimitrovgrada 1.180 dinara.

Od Beograda do Šida 480 dinara, od Beograda do Subotice 720 dinara i od Beograda do Čačka 530 dinara.

Pomenutom odlukom utvrđeno je da korisnici ENP u pripejd i postpejd sistemu ostvaruju popust na plaćanje putarine u iznosu od šest odsto.

Za IA kategoriju (motocikle) od 1. aprila, na dionici Beograd - Preševo putarina će iznositi 840 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 750 dinara, a od Preševa do Dimitrovgrada 590 dinara.

Od Beograda do Šida 240 dinara, od Beograda do Subotice 360 dinara i od Beograda do Čačka 270 dinara.

Za II kategoriju (automobili i kombi sa prikolicom, kamioneti) od 1. aprila, na dionici Beograd - Preševo putarina će iznositi 2.530 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 2.240 dinara, a od Preševa do Dimitrovgrada 1.760 dinara.

Od Beograda do Šida 730 dinara, od Beograda do Subotice 1.080 dinara i od Beograda do Čačka 800 dinara.

Za III kategoriju (autobusi, kamioni) od 1. aprila, na dionici Beograd - Preševo putarina će iznositi 5.070 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 4.480 dinara, a od Preševa do Dimitrovgrada 3.530 dinara.

Od Beograda do Šida 1.450 dinara, od Beograda do Subotice 2.160 dinara i od Beograda do Čačka 1.600 dinara.

Za IV kategoriju (autobusi i kamioni sa prikolicom) od 1. aprila, na dionici Beograd - Preševo putarina će iznositi 10.140 dinara, od Beograda do Dimitrovgrada 8.950 dinara, a od Preševa do Dimitrovgrada 7.050 dinara.

Od Beograda do Šida 2.910 dinara, od Beograda do Subotice 4.330 dinara i od Beograda do Čačka 3.200 dinara.