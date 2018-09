"R-S Silicon" najavljuje tužbu protiv "Šuma RS"

BANJALUKA, MRKONJIĆ GRAD - Preduzeće "R-S Silicon" iz Mrkonjić Grada, koje zapošljava 157 radnika, zbog nedostatka sirovine suočava se s problemima u proizvodnji, jer "Šume RS" ne poštuju svoj dio obaveza iz ugovora o snabdijevanju šumskim drvnim sortimentima.

S problemom nedostatka drvnih sortimenata suočavaju se i ostale mnogobrojne kompanije u RS, kojima je ova sirovina neophodna za dalji proces proizvodnje.

Od izvora bliskog kompaniji "R-S Silicon" saznajemo da su zbog svega spremni da pokrenu tužbu za nadoknadu štete.

Ukoliko se ove isporuke ne intenziviraju, oni će biti dovedeni u situaciju da zaustave proizvodnju, što bi u njihovom slučaju, zbog specifičnog procesa proizvodnje, 24-časovnom radnom vremenu koje ne trpi smanjivanje kapaciteta, značilo ogromne gubitke, kako sa tehnološkog, tako i sa materijalnog aspekta.

Nedostatak jedne od osnovnih sirovina na period duži od tri dana imao bi za posljedicu dugotrajnije blokiranje proizvodnje, zbog hlađenja tečnog metala i njegovog pretvaranja u čvrsto stanje, čije čišćenje zahtijeva ogromne napore kako bi se uspostavili tehnološki uslovi za ponovno pokretanje proizvodnje.

"Šume RS" već tri godine unazad ne poštuju ugovore koje su potpisale i to kompaniju dovodi u sve teži položaj, a u Banjaluci je održan sastanak resornog ministra i direktora "Šuma RS" sa direktorima šumskih gazdinstava, na kojem je zaključeno da ugovori prema svim prioritetnim kupcima, među kojima je i "R-S Silicon", moraju biti u potpunosti ispoštovani.

"Zaključak sa pomenutog sastanka se ne realizuje u potpunosti, te se drvo isporučuje nezadovoljavajućom dinamikom. U slučaju zaustavljanja proizvodnje, bili bismo izloženi riziku plaćanja penala inostranim klijentima zbog nemogućnosti isporuke svog proizvoda po unaprijed zaključenim ugovorima", potvrdili su u kompaniji "R-S Silicon", te ističu da bi to dovelo do otkazivanja saradnje lokalnim firmama, čije usluge koriste, te do otpuštanja 157 zaposlenih.

U "R-S Siliconu" se nadaju da će Uprava "Šuma RS" uvidjeti ozbiljnost problema, te da će u suprotnom, ako kontinuitet njihove proizvodnje bude doveden u pitanje zbog neisporuke sortimenata, zaštitu svojih prava zatražiti putem nadležnog suda.

U preduzeću "Šume RS" rekli su da s ovom kompanijom imaju potpisane ugovore o isporuci 36.000 metara kubnih ogrevnog drveta, te da su do sada isporučili oko 17.000 metara kubnih.

"Postoje problemi na terenu s izvođačima radova i nedostatkom adekvatne radne snage, što usporava proces proizvodnje šumskih drvnih sortimenata. U toku je i snabdijevanje javnih ustanova ogrevnim drvetom, tako da postoji opravdan razlog što je isporuka slabijeg intenziteta, ne samo prema ovom kupcu, već i prema svim ostalim korisnicima ovog sortimenta", kažu u "Šumama RS".

Oni ističu da svi privredni subjekti koji su strateški bitni za privredu RS predstavljaju za njih prioritet kada je u pitanju snabdijevanje potrebnom sirovinom.