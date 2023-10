RS će Saudijskoj Arabiji dostaviti podatke o svojoj namjenskoj industriji

SARAJEVO - Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović rekao je da će Saudijskoj Arabiji biti dostavljena informacija o svim proizvodima preduzeća namjenske industrije u Srpskoj.

Nakon sastanka sa guvernerom Generalne agencije za namjensku industriju Saudijske Arabije Ahmedom Abdulazizom el Ohalijem u Sarajevu, Mitrović je rekao novinarima da je prije svega riječ o preduzećima "Orao" iz Bijeljine, "Kosmos" iz Banjaluke, Tehničkom remontu Bratunac i "Zrak" iz Teslića.

"To su fabrike koje u ovom trenutku mogu ponuditi određene proizvode koji Saudijskoj strani mogu biti interesantni", naveo je Mitrović.

On je dodao da je Ohalija pozvao da posjeti ove fabrike i na licu mjesta se uvjeri o kakvim prizvodima je riječ, na šta je on odgovorio da će to učiniti tokom narednog dolaska.

Mitrović je rekao da će Saudijci na osnovu informacija koje budu dostavljene iz Republike Srpske eventualno iskazati interesovanje za određenim proizvodima.

"Vidjećemo da li postoji postoji zainteresovanost saudijske strane za eventualnu saradnju", naveo je Mitrović.

Mitrović je napomenuo da Saudijska Arabija planira da oko 50 odsto proizvodnje radi na svom tlu, a ne da vrši nabavku, te da ih trenutno najviše interesuje nabavka municije, koju već dugo nabavljaju iz BiH.

"Nije bilo razgovora o konkretnim proizvodima. Ovo je prvi kontakt i u ovom trenutku ne očekujem da se o nečemu konkretnom može razgovarati", pojasnio je Mitrović.

Namjenska industrija BiH ima potencijal da bude lider

Kapaciteti namjenske industrije u BiH imaju perspektivu i potreban potencijal da budu lideri ovog dijela Evrope kada je u pitanju proizvodnja za potrebe odbrane, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Ministarstva odbrane u Savjetu ministara BiH i Generalne agencije za namjensku industriju Saudijske Arabije.

Ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez i njegov zamjenik Aleksandar Goganović danas su u Sarajevu razgovarali sa guvernerom Generalne agencije za namjensku industriju Saudijske Arabije Ahmedom el Ohalijem o mogućoj saradnji u oblasti namjenske industrije.

Helez i Goganović su upoznali goste iz Saudijske Arabije o tome kako je strukturirana namjenska industrija u BiH, kapacitetima i mogućnostima postojećih pogona, kao i načinima i modalitetima eventualne saradnje u ovoj oblasti, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Posebno je naglašen značaj ovog segmenta proizvodnje u situaciji kada se Evropa i svijet suočavaju sa pojačanim bezbjednosnim izazovima, gdje kapaciteti namjenske industrije u BiH imaju perspektivu i potreban potencijal da prednjače i budu lideri ovog dijela Evrope kada je u pitanju proizvodnja za potrebe odbrane.

Ohali je rekao da će Generalna direkcija za namjensku industriju Saudijske Arabije, između ostalog i putem posjeta pogonima namjenske industrije u BiH, sagledati mogućnosti i sačiniti izvještaj nadležnim institucijama u svojoj zemlji da bi se odredili načini, dinamika i programi buduće saradnje u ovoj oblasti.

On je naglasio da njegova zemlja izuzetno važnim smatra unapređenje odnosa sa BiH na svim poljima, posebno u oblasti namjenske industrije, prenosi Srna.

