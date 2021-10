Računari u FIPA stalno u kvaru, svojim autima idu do investitora

SARAJEVO - Zaposleni u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH, čiji je zadatak da kreira imidž o BiH kao o modernoj državi, te sigurnom partneru za ulaganje kapitala, koriste računare stare 10 godina, koji im se često kvare, a nemaju ni vozilo, pa često svojim idu na sastanke s investitorima.

Računari su, potvrđeno nam je, toliko zastarjeli da je na njima skoro nemoguće raditi, pa im serviseri često dolaze, što je slučaj i s fotokopir aparatom koji koriste, a koji se kvari bar jednom u desetak dana. U Prijedlogu programa rada za 2022. kao značajan rizik targetirali su višegodišnju nemogućnost nabavke računarske opreme, a zbog neblagovremenog usvajanja budžeta institucija BiH.

"Ta oprema je osnovni uslov za nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti, jer bi zaposleni u slučaju većeg kvara kompjuterske opreme ostali bez osnovnog sredstva za rad", navedeno je u ovom dokumentu. Istaknuto je da je pretpostavka da će u i prvom dijelu 2022. ili dok ne prođe opasnost izazvana virusom korona, biti značajna potreba za online načinom rada. Naglasili su i da je potrebno hitno sprovesti nabavku automobila po usvajanju budžeta, a požalili su se i na manjak radnika.

"Nedostatak ljudskih resursa zbog nepopunjenosti radnih mjesta, dugotrajnih bolovanja, kao i odlazaka iz FIPA značajan je rizik koji je donekle anuliran dodatnim angažovanjem zaposlenih kao i smanjenim obimom poslovnih aktivnosti usljed pandemije", naveli su iz FIPA.

Milica Marković, direktorica FIPA, ne krije da imaju sve ove probleme.

"Ja sam ovdje godinu dana. Prošle godine, kada sam preuzela dužnost, saznala sam da računarska oprema nije mijenjana 10 godina, tako da je u vrlo lošem stanju, o čemu govori i činjenica da često imamao razne vrste intervencija dobavljača koji nam održavaju tu opremu i koji to moraju da popravljaju", rekla je Markovićeva za "Nezavisne novine".

Još u prošloj godini je, dodaje, tražila namjenska sredstva za obnavljanje računarske opreme, što im je u određenoj mjeri i odobreno, ali ta sredstva nisu mogli da iskoriste.

"Mi smo tražili u ovoj godini da nam se odobre ta sredstva, ali evo još čekamo da prođe budžet kako bismo to mogli uraditi. Imamo ambiciju da do kraja godine, ako se usvoji budžet, zamijenimo bar tu kompjutersku opremu. To nam je najhitnija stavka. I to nije sve. Po sistematizaciji imamo odobrena 33 zaposlena, a ima nas 27. Nedostaje nam ljudi", rekla je Markovićeva. Prema njenim riječima, imaju samo jedno vozilo koje je u voznom stanju, a za koje je predviđeno da vozi direktora. Zaposleni se snalaze kako znaju i umiju.

"Logistički auto nemamo, a jako nam je važno da imamo to vozilo za zaposlene koji imaju potrebe da odlaze kod stranih investitora odnosno da idu na teren. Bez tog auta jako je teško. Snalazimo se tako što ih ili na teren vozi auto koji inače vozi mene ili oni koriste svoj privatni, pa to onda regulišemo kao korištenje privatnog vozila u službene svrhe", navela je Markovićeva.

Inače, u spomenutom prijedlogu navedeno je da će im ciljana tržišta za 2022. biti Njemačka, potom Austrija, Švajcarska, Italija, Norveška i Švedska.

"Ova tržišta će biti prioritetna za planiranje promotivnih događaja, ali će pažnja biti poklonjena i drugim zemljama poput Kine, Japana, Koreje, Rusije, Turske, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Bliskog istoka", naveli su iz FIPA.