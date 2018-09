Rad nedjeljom ide u istoriju?

BANJALUKA - Sindikat trgovine Republike Srpske, po uzoru na neke zemlje u Evropi, nakon izbora pokrenuće inicijativu da se u trgovinama, trgovačkim centrima i buticima zabrani rad nedjeljom.

"U to krećemo odmah nakon izbora, jer bi sada bilo besmisleno bilo šta pokretati. Tražićemo podršku svih, od crkve, nevladinih organizacija i cjelokupne javnosti. Privreda i trgovci time ne gube ništa, a ljudi i radnici dobijaju mnogo. Osjećaće se bolje, provodiće i planiraće više vremena sa porodicom...", rekao je za "Nezavisne" Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti, dodajući da je o tome bilo riječi i na forumu sindikata trgovine jugoistočne Evrope, te da su svi za to da se rad nedjeljom ukine.

U Republici Srpskoj još nije bilo ozbiljne priče o temi ukidanja rada nedjeljom, a u Evropi, pa i u okruženju, sve više je zemalja u kojima se razmišlja o zabrani rad nedjeljom, osim, naravno, u djelatnostima u kojima je to neophodno.

Poljska je nedavno ograničila rad velikih trgovačkih centara nedjeljom, Italija to planira do kraja godine, a u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i još nekim zemljama nedjeljom je praktično nemoguće bilo šta kupiti s obzirom na to da prodavnice ne rade. Ozbiljna priča, što se tiče rada nedjeljom, kada je u pitanju region, pokrenuta je jedino u Hrvatskoj, gdje su pojedina istraživanja pokazala da zabranu rada podržava čak 90 odsto stanovništva.

Tamošnji radnici i sindikalci u cijelu priču uključili su crkvu i nevladine organizacije kako bi odobrovoljili poslodavce da konačno pristanu na to da se rad nedjeljom u trgovinama ukine. U Hrvatskoj ova priča je pokretana već nekoliko puta, međutim Ustavni sud je dva puta stao na stranu poslodavaca i srušio zabranu rada nedjeljom koju su donijele vlasti. Ipak, nedavno je jedna mala opština od oko 8.000 stanovnika postigla dogovor sa svojim poslodavcima i zabranila rad nedjeljom.

Istraživanja koja su rađena o temi rada nedjeljom pokazala su i to da se privredna aktivnost neće povećati zbog produženog radnog vremena, već da potrošnja i kupovna moć stanovništva zavise isključivo od primanja. Sa ovim se slažu i sindikalci, međutim, poslodavci i trgovci tvrde da to i nije baš tako.

"To bi nanijelo ogromnu štetu. Ako bi to bilo usvojeno, morale bi se smanjiti plate i to je sigurno, jer treba nadoknaditi četiri dana koja se u slučaju zabrane rada nedjeljom ne bi radila. Znači smanjenje plata ili povećavanje marži", rekao nam je Dušan Reljić, direktor "Fructa tradea", u čijem vlasništvu su "Kort" marketi.

On kaže da veliki broj hrvatskih građana upravo nedjeljom dolazi u nabavku u BiH, posebno u pograničnim dijelovima te da bi zabrana imala loše posljedice po privredu i trgovinu u Republici Srpskoj, posebno u ljetnim mjesecima, kada u Srpsku dolaze turisti.

U Privrednoj komori Republike Srpske, odnosno u sektoru trgovine, turizma i ugostiteljstva, kažu da se radi o kompleksnom pitanju te da su djelimično upoznati s tim pitanjem, odnosno raspravama koje se vode u Hrvatskoj, ali i zemljama Evropske unije.

"Prije bilo kakvih odluka, neophodno je napraviti sveobuhvatnu analizu i na osnovu nje donijeti odluku", rekla je Dragana Šobot, sekretar Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva pri Privrednoj komori RS.

Inače, u Republici Srpskoj u trgovini radi oko 45.000 radnika ili malo manje od 18 odsto od ukupno zaposlenih radnika u RS.