Radnici "Alumine" protestovali protiv prodaje potraživanja "Birča", dali rok Vladi

​ZVORNIK - Više stotina radnika "Alumine" i građana održalo je miran protest ispred fabrike "Alumina" u Zvorniku, tražeći da se van snage stavi odluka Vlade RS kojom je prihvaćena ponuda fočanskog "Pavgorda" od 42,3 miliona KM, za otkup potraživanja republičkih institucija u stečajnom postupku nad imovinom privrednog društva "Birač" a.d. Zvornik.

Radenko Smiljanić, predsjednik Sindikalne orgnizacije metalske industrije i rudarstva RS poručio je za "Nezavisne novine" da su radnici iznijeli niz zahtjeva prema nadležnim na kome su ukazali da je prodaja potraživanja izvršena nezakonito.

"Mi smo jutros na sindikalnom sastanku usvojili zaključke i to prezentovali na protestu kao zaključke. Naš stav je da se ovo što se tiče prodaje potraživanja prema kompaniji "Pavgordu" od strane Vlade RS, odnosno "ako su prodata zvanično" da se to hitno obustavi jer je protivzakonito i netransparentno", poručio je danas Smiljanić.

Smiljanić kaže da su radnici zatražili da se kompletan postupak prodaje potraživanja vrati na početak.

"Da se to vrati na početak i da ako ima zakonitosti u samoj prodaji, onda da to bude u sljedećem pokušaju i zakonskom okviru, odnosno javno i transparentno", kaže Smiljanić i navodi da je Vladi RS dat rok na obustavu postupka do ponedjeljka 1. avgusta.

"Ako se to ne obustavi do ponedjeljka, odnosno ako se prodaja do tada ne stavi van snage, mi nastavljamo proteste. I vjerovatno će ti protesti prerasti fabriku "Aluminu" i krenuti dalje na Zvornik", naglasio je Smiljanić.

Podsjeća da su radnici "Alumine" zabrinuti zbog Vladine odluke, prvenstveno iz razloga što su i sami bili zainteresovani da otkupe potraživanja, i da kako kažu zaštite fabriku.

"Ako je ta prodaja zakonska, onda treba omogućiti svim zainteresovanim ponuđačima da imaju istu šansu. A pošto ima indicija da u prodaji nije bilo zakonskog okvira, onda neka se to sve obustavi. Jednostavno, radnicima nije omogućeno da transparentno učestvuju u toj prodaji i stavljeni smo u neravnopravan položaj", kazao je Smiljanić za "Nezavisne novine".

Nezadovoljnim radnicima, obratio se i Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika. On je poručio da nisu tačne informacije da je i on uključen u prodaju potraživanja "Birča".

"Ne dam nikome da "Aluminu" voli više od mene. Svako neka radi svoj posao. Radnik je danas tražena stvar i niko dobrog radnika neće ostaviti bez posla. O čemu mi pričamo. Ja vas molim za hladnu glavu, borite se za svoja prava, ja to uvijek podržavam. Vi znate da kad se uvodio stečaj, koja je moja uloga bila i na čijoj sam bio strani. Ne dozvolite sebi da budete izmanipulisani, vi ste favoriti za svoja prava. Ne dajte sebe, svoje plate i svoje pozicije. Od 1.500 radnika, 800 su moji prijatelji i komšije. Nikad ne bih dozvolio i neću dozvoliti da se nekome od njih nešto desi", rekao je Stevanović, čije je obraćanje ispraćeno zvižducima okupljenih.

Ispred fabrike bili su prisutni i policija, kao i predstavnici Međunarodne zajednice.

