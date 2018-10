Radnici "Krupa kabine" traže veće satnice

BOSANSKA KRUPA - Radnici preduzeća "Krupa kabine" iz Bosanske Krupe već nekoliko dana privremenim obustavama rada iskazuju protest zbog toga što njihovi lični dohoci nisu usklađeni s granskim kolektivnim ugovorom zaposlenih u metalskoj industriji u BiH, dok Uprava preduzeća odgovara da to nije istina i da uživaju sva prava.

Predsjednik Sindikata radnika ove firme Admir Bajrić kaže kako njihova trenutna satnica iznosi 2,31 KM, dok je stupanjem na snagu kolektivnog ugovora predviđeno da minimalna satnica iznosi 2,75 KM.

"Poslodavac je bio dužan da uskladi visinu satnice, ali i pored brojnih upozorenja to nije uradio, zbog čega smo bili primorani da na ovakan način iskažemo nezadovoljstvo", kaže Bajrić.

Također, radnici u ovom preduzeću se žale i na uslove rada, za koje kažu da su teški.

"Radi se u prostorijama u kojima ne postoji ventilacija, s jakim isparenjima koja ugrožavaju ljudsko zdravlje. Vjerujte, da budete u takvim prostorijama potrebna vam je gas-maska", kaže radnik Fadil Hodžić.

Međutim, iz Uprave preduzeća demantuju navode radnika i kažu kako zaposlenici uživaju mnogo veća prava nego što je to predviđeno kolektivnim ugovorom. Navode kako najmanja satnica iznosi 2,82 KM i da im se plaća prekovremeni rad i to u iznosu većem nego što je to zakonom propisano. Dodaje se kako je radnicima osigurano pravo na ishranu u toku radnog vremena, pravo na regres u iznosu od 720 maraka, pravo na novčani poklon prilikom obilježavanja vjerskih praznika te niz drugih privilegija.

"S obzirom na sve, cijenimo poražavajućim postupke određenog broja radnika čijim se nezakonitim djelovanjem dovodi u pitanje nastavak poslovanja i ističemo da obustave rada nisu provedene u skladu sa zakonskim odredbama", navodi se u saopštenju Uprave.

Istakli su kako će u narednih nekoliko dana u Bosansku Krupu stići predstavnici vlasnika, italijanske kompanije "Siac", koji će razgovarati s radnicima.

Preduzeće "Krupa kabina" je u proteklom periodu često isticano kao jedno od najuspješnijih u Unsko-sanskom kantonu. Bavi se proizvodnjom kabina za radne mašina i njihovim izvozom na inostrano tržište i zapošljava 220 radnika.