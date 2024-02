Radnici "Nove DIPO" Gornji Podgradci gazdi dali rok do 4. marta

GRADIŠKA - Baš kao što su i najavili, radnici firme "Nova DIPO" Gornji Podgradci iz Gradiške održali su proteklog vikenda protestnu šetnju, jer su 1. februara poslati kući bez bilo kakvog rješenja i objašnjenja.

Miroslav Stanić, predstavnik radnika "Nova DIPO", za "Nezavisne novine" kaže da je na protestima bilo oko 500 ljudi, a podršku im je pružio i prvi čovjek Gradiške Zoran Adžić.

"Dali smo rok do 4. marta našem gazdi, gospodinu Ljubomiru Ćubiću, da se izmire obaveze prema radnicima, to je pet godina neuplaćenog radnog staža, a duguju nam i platu i po. Podržao nas je i gradonačelnik Adžić, obećao je da će pomoći, a kolika je njegova mogućnost, to ćemo vidjeti. Nama samo država može pomoći", kaže Stanić i napominje da je velika sramota da u srcu Kozare ne može raditi drvna industrija, najstarija pilana u Bosni i Hercegovini.

"To je van pameti, ovo što se nama dešava je velika sramota. Ako nam se do 4. marta ne izmire obaveze i dugovanja, ići ćemo i ispred opštine, na kraju krajeva, ići ćemo i u Banjaluku, na proteste kod zgrade Vlade. Mi moramo riješiti naš status, nama staž nije uplaćivan pet godina. Nije više ni firma u pitanju, sada su u pitanju doprinosi, ima više od 200 tužbi i zahtjeva prema sudu. Naša advokatica Rafaela Ljubojević nas zastupa i uputili smo tužbe protiv direktora i Poreske uprave RS, pa ćemo vidjeti šta će biti, u martu počinju i suđenja", objašnjava Stanić.

Ističe da sa vlasnikom firme Ljubomirom Ćubićem nemaju nikakav kontakt.

"U firmi nema nikoga, osim četiri portira koji čuvaju imovinu. Treba nam doći i inspekcija iz Banjaluke, ali kome da dođu kada nema nikoga i to je sve na klimavim nogama. Ima 25 radnika, među kojima sam i ja, koji ne možemo ostvariti pravo na penziju, a to bismo mogli čim bi se izmirile obaveze", rekao je Stanić.

Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je njegova obaveza bila da podrži radnike firme "Nova DIPO", sastane se sa njima, porazgovara i zamoli ih da budu dostojanstveni u iskazivanju svojih problema i zahtjeva, a kako kaže, oni su to i bili.

"Drvna industrija Podgradci najstarije je preduzeće na području Gradiške, koje je 1996. godine proslavilo 140 godina postojanja. S druge strane, to je preduzeće koje ima strateški značaj za mjesnu zajednicu Gornji Podgradci, Gradišku, ali i Republiku Srpsku. Ako ne može sadašnji poslodavac, odnosno vlasnik, da funkcioniše sa tim preduzećem, onda treba tražiti drugo rješenje, ili da se preduzeće proda nekome drugom, jer ovo je strateški interes grada Gradiške, da ovo preduzeće ostane u funkciji", kaže Adžić.

Napominje da radnici traže da se izmire doprinosi, da bi 25 radnika moglo ostvariti pravo na odlazak u penziju, a traže i da preduzeće ne staje sa proizvodnjom, da nastavi svoj rad i da se isplaćuju lični dohoci i rebalans.

Prema njegovim riječima, razgovarao je sa kćerkom Ljubomira Ćubića, koja mu je rekla da je njen otac bolestan.

"Rekla je da će razgovarati sa gospodinom Ćubićem i da ćemo najvjerovatnije sutra sjesti i razgovarati, jer su i oni zainteresovani da se taj problem riješi. Ja sam rekao radnicima da ću snagom svoga autoriteta i kao gradonačelnik pokušati da tražim rješenje za Drvnu industriju Podgradci i kod resornog ministarstva i kod Vlade i kod predsjednika Republike Srpske", rekao je Adžić.

Podsjećamo, prema ranijem pisanju "Nezavisnih novina" 31. januara Skupština "Nova DIPO" u potpunosti je obustavila rad ovog društva. Inače, u odluci koja je u posjedu "Nezavisnih novina" piše da društvo "Nova DIPO" Gornji Podgradci nema ekonomskih uslova za obavljanje djelatnosti i nastavak proizvodnog procesa.

