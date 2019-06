Radnici Željeznica RS uz majsku platu dobijaju i stimulaciju

BANJALUKA - Uprava Željeznica Republike Srpske donijela je odluku da radnicima uz platu za maj isplati i stimulaciju, imajući u vidu da plate nisu povećavane godinama, a da analize rada u prva četiri mjeseca pokazuju prebačaj prihoda i smanjenje rashoda realno planiranih za ovu godinu, saopšteno je iz ove kompanije.

Da bi raspoloživi iznos novca bio što realnije raspoređen Uprava je u prethodnom periodu održala sastanak sa predstavnicima željezničkih sindikata kako bi čula i njihovo mišljenje.

“Obje strane su se saglasile da bi najveći procenat trebalo da dobiju radnici sa najnižim platama, pa je Uprava tako i predvidjela svojom odlukom. Radnicima koji primaju platu do 500 KM stimulacija iznosi 10 odsto, od 500 do 700 KM osam odsto, a onima čija je plata od 700 do 1.100 KM šest odsto”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Uprava Željeznica Republike Srpske dobila saglasnost za takvu odluku u razgovorima sa Vladom Republike Srpske i Ministarstvom saobraćaja i veza s obzirom na dobre rezultate ostvarene u prethodnom periodu koje bi trebalo da osjete i zaposleni u ovoj kompaniji.

Uprava je odluku donijela kao privremenu mjeru do donošenja kolektivnog ugovora kojim bi trebalo da trajno budu poboljšana primanja radnika.

Ostvareni rezultati poslovanja, povećani prihodi i smanjeni rashodi u odnosu na planirane, omogućili su da se povećaju primanja željezničarima, a menadžment nastoji da takav trend zadrži boljom organizacijom, efikasnijim radom zaposlenih, kao i privlačenjem novih korisnika željezničkih usluga, navodi se u saopštenju.

Uprava poziva željezničke sindikate i radnike da joj i u narednom periodu budu konstruktivni partneri koji će pomoći u nastojanju da se Željeznice Republike Srpske očuvaju i u svakom smislu unaprijede, što je od značaja i javnog interesa i za Republiku Srpsku, a samim tim da zajednički sačuvaju prava zaposlenih iz radnog odnosa, odnosno da se stvore realne osnove da ta prava u budućnosti budu i veća.

Šest od ukupno osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri Željeznicama Republike Srpske održaće sutra polučasovni štrajk upozorenja jer sa Upravom nije postignut dogovor o zahtjevima za povećanje plata, na čemu sindikati insistiraju, rekao je Srni predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.