Radnicima Gumare će konačno biti uvezan staž

TUZLA - Imovina nekadašnje firme "Resod - Guming", poznatije kao Gumara, u Tuzli prodata je za 1.356.700 KM, a radnicima će konačno biti uvezan staž. Za to je potrebno 180.000 KM, a ostatak sredstava će ići na isplatu plata zagarantovanih stečajem.

Prije devet godina firma je otišla u stečaj, a radnici su ostali bez posla, staža, penzija. Među njima je i Meliha Fazlić koja je u firmi radila 24 i po godine, a od toga joj je uplaćeno samo devet godina staža.

"Mi smo izvarani i oštećeni. Bila bih sretna da obaveze budu ispunjene bar prema radnicima koji su ostvarili pravo na penziju, a ima ih dosta. Ja još nisam, ali ima njih koji nemaju šta jesti. I muž i ja smo radili tu. Muž je otišao u invalidsku penziju, obolio od nepravde. Sva sreća da je on ostvario pravo na tu minimalnu penziju", ispričala je Meliha i dodala da je bilo teško živjeti bez primanja.

Melihi i njenim kolegama za mjesec dana bi po zakonu trebalo da bude uvezan staž, nakon što kupac imovine, firma "Belamionix", uplati sredstva na račun. Spisak s brojem radnika za uplatu staža još se koriguje, jer je dio njih u međuvremenu umro.

"Naša borba trajala je devet godina. Dokazali smo da je to državna firma. Tu ima oko osam dunuma i 400 kvadrata zemljišta. Od zgrada nema ništa. Evo, imam slike kako je Gumara nekad izgledala, a kako sad. Sada je to jedna deponija smeća. Sve je opljačkano i uništeno", pokazuje slike Ekrem Ćerimić, nekadašnji radnik, te naglašava da je prije rata u toj firmi radilo od 170 do 200 radnika.

Po riječima Sakiba Kopića iz Sindikata solidarnosti, Opštinski sud Tuzla arhivirao je stečajni postupak ove firme te prepustio Poreznoj upravi FBiH da prodaje imovinu, ali Uprava je to odbila. Sindikat solidarnosti se uključio u slučaj i tražio od Vlade TK da plati ponovno pokretanje stečajnog postupka, što je i učinjeno.

"Bitno je ko vam je u Odboru povjeritelja. Ovdje ispred radnika predsjednik povjeritelja nije dozvolio da ta imovina ode ispod miliona. Bilo je nemoralnih ponuda od 600.000 pa i 300.000. Jer kopci stalno kruže oko tih firmi u stečaju da imovinu dobiju džaba", ispričao je Kopić i poručuje da se borba nastavlja da se riješi status bivših radnika i ostalih firmi u stečaju.