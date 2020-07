Radnicima u FBiH uskratili pomoć jer su im poslodavci iz RS

BANJALUKA - Poslovne jedinice privrednih subjekata iz RS koje posluju u Federaciji BiH nisu obuhvaćene mjerama Vlade FBiH za ublažavanje negativnih posljedica pandemije virusa korona, zbog čega su u Privrednoj komori RS u slučaju neprevazilaženja ove situacije dogovorom najavili preduzimanje koraka kod nadležnih sudova.

Rekao je ovo danas Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, neposredno pred sastanak u Privrednoj komori RS s privrednim subjektima koji imaju sjedište u RS, a poslovne jedinice u FBiH.

"Sve mjere koje je Privredna komora RS predlagala i koje su na neki način bile prihvaćene od strane Vlade RS imale su za cilj da sačuvaju radna mjesta i odnosile su se na pomoć privrednim društvima da sačuvaju zaposlenost", rekao je Račić.

Međutim, on ističe da se pojavio problem jer je Vlada FBiH u svojim mjerama za ublažavanje posljedica izostavila privredna društva iz RS koja imaju poslovne jedinice u FBiH, te je to na neki način otežalo poslovanje tih privrednih društava.

Račić je istakao da u tim poslovnim jedinicama radi više od 1.500 radnika, te da u ovom momentu ti radnici nisu dobili pomoć ni od Vlade RS ni od FBiH.

"Mjere koje je donosila Vlada RS imale su za cilj da se sačuva zaposlenost, ne samo privrednih društava iz RS, već i onih čije je sjedište u FBiH, a imaju poslovne jedinice u RS. Isto tako, ako uporedimo, možemo reći da veći broj poslovnih jedinica iz FBiH posluje u RS nego što je to broj poslovnih jedinica i firmi iz RS u FBiH. Mi smo imali priliku da kroz uredbe koje smo donosili uvedemo tu restriktivnu mjeru. Međutim, tu bismo oštetili radnike iz RS koji rade za poslovne jedinice iz FBiH i nismo htjeli da donesemo takvu odluku na štetu naših radnika, već pokušavamo da nađemo isti jezik s nadležnima u FBiH, te da preuzmu obavezu na sebe, kao što je to radila Vlada RS", istakao je Račić.

On je napomenuo da su se nekoliko puta obraćali nadležnima u FBiH, te da su to činili i privrednici, ali da do sada nisu dobili nikakav odgovor. Zbog toga su, kako kaže Račić, juče održali sastanak kako bi donijeli određene zaključke.

"Odredba Porezne uprave FBiH prema kojoj su poslovne jedinice privrednih subjekata iz Srpske koji posluju u Federaciji BiH izostavljene iz mjera za ublažavanje negativnih posljedica virusa korona u tom entitetu je neustavna i naši pravni stručnjaci će u ime tih privrednih društava pokrenuti osporavanje te odluke", rekao je Račić.

Račić je pojasnio da se često radi o trgovačkim društvima koja imaju svoje poslovne jedinice u FBiH, te da se oni primjećuju u svim većim tržnim centrima, a da u njima radi više od 450 radnika u FBiH.

"Oni ne mogu dobiti pomoć iz RS jer nisu registovani u Poreskoj upravi RS, nego su te poslovne jednice prijavljene u Poreznoj upravi FBiH", kaže Račić.

Tokom jučerašnje konferencije za novinare niko od privrednika iz RS koji posluju i u FBiH nije bio raspoloženi za izjave, jer, kako je rečeno, plaše se dodatnih inspekcija i da bi to što oni kažu moglo biti zloupotrijebljeno.

Privreda trpi veliku štetu

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, istakao je da zbog pandemije privreda u RS trpi veliku štetu, posebno metalna industrija, koja ima gubitak od 50 odsto, ali da štetu trpi i drvna industrija, kao i kožarstvo i obućarstvo, međutim nije do sada bilo većih otpuštanja radnika.

"U narednim mjesecima možemo očekivati povećanje štete, možda negdje preko milijardu KM, jer strana tržišta još nisu u dovoljnoj mjeri pokrenula proizvodnju, gdje bismo mogli plasirati naše proizvode", dodaje Račić.