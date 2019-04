Radojičić ugostio prvu grupu turista koji su došli čarter letom

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, ugostio je danas prvu grupu turista iz Beograda, koji su na vikend boravak u Banjaluci stigli putem aranžmana turističke agencije "Kontiki".

Radojičić je naglasio da se u okviru proširenja turističke ponude, po prvi put, organizuju vikend turistički dolasci u Banjaluku avionom.

"Grad je podržao ovaj projekat u okviru manifestacije "Proljeće u Banjaluci", a turističke grupe dolaziće ovog proljeća svakog petka avionskim letom iz Beograda, a odlaziti nedjeljom, i tako do sredine juna mjeseca. Pokušavamo iskoristiti različite prilike da u grad dođe više turista i organizovanjem raznih događaja , kao i organizovanjem ove vrste turističke ponude – naglasio je Radojičić. On je dodao da Grad nastoji da ponudi više festivala, konferencija i koncerata koji treba da budu atraktivni i za posjetioce i za same Banjalučane.

Direktor turističke agencije "Kontiki" Banjaluka Irena Stupar, rekla je da je ova agencija prošle godine pokrenula aviosaobraćaj iz Banjaluke a da su od ove godine odlučili da pokrenu i receptivni turizam.

"Turisti iz Beograda su došli u tzv. "siti brejk" aranžmanu, gdje su im ponuđena dva noćenja i boravak od tri dana tokom kojeg mogu za upoznaju znamenitosti našeg grada uz pratnju turističkog vodiča", kazala je Stupar