Radovi na HE "Bistrica" počinju u martu?

FOČA - Gradnja hidroelektrane "Bistrica" i tri male hidroelektrane instalisane snage 39 megavata, s ukupnom godišnjom proizvodnjom 152 gigavat-časa električne energije, trebalo bi da počne narednog mjeseca.

Potvrdio je ovo za "Nezavisne novine" Dejan Pavlović, direktor HE "Bistrica", koji je istakao da je prije nekoliko dana izvršena redovna dokapitalizacija preduzeća.

"Do sada smo našim kineskim partnerima uplatili 30 miliona evra za ovaj projekat. Ova dokapitalizacija je redova procedura, a ukupna vrijednost projekta je 102 miliona evra. Ugovor je potpisan krajem decembra 2019. godine u Pekingu, a sve ide planiranom dinamikom", istakao je Pavlović.

On je potvrdio da je Okružni sud u Banjaluci poništio odobrenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS za građenje hidroelektrane na rijeci Bistrici.

Inače, ovim rješenjem se investitoru daje odobrenje za građenje hidroelektrane "B-2a", snage 7.243 megavata, na teritoriji Foče.

"Tražili smo od suda vanredno izjašnjavanje i mislim da će to u doglednom periodu biti pozitivno riješeno i da će se sve tri hidroelektrane početi graditi u planiranom terminu, a to je tokom marta. Tada bi trebalo da počnemo sa građevinskim radovima, odnosno sa probijanjem tunela na poziciji B1. Do sada su završeni svi pripremni radovi", naglasio je Pavlović.

U izmjeni odluke o osnivanju HE "Bistrica" piše da je na prijedlog Nadzornog odbora Mješovitog holdinga "Elektroprivreda RS" i saglasno preporuci Odbora za reviziju MH ERS iz Trebinja, "Hidroelektrane na Drini" iz Višegrada, donesena odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju hidroelektrane "Bistrica".

"Osnovni kapital društva je ukupna vrijednost udjela. Ukupan osnovni kapital društva, upisan i uplaćen, iznosi 78.737.376 KM, od čega 7.519.665 KM procijenjene vrijednosti vlasničkih prava na revidiranoj projektno-tehničkoj dokumentaciji sačinjenoj na realizaciji izgradnje hidroelektrana na Bistrici i Janjini, i u novcu 71.217.710 KM. Ostale odredbe ostaju na snazi", stoji u izmjeni odluke o osnivanju HE "Bistrica" koja je objavljena na Banjalučkoj berzi.

Nedeljko Perišić, direktor "Hidroelektrana na Drini", koje su vlasnik HE "Bistrica", kazao je da u ovom trenutku preduzeće ne ostvaruje profit, jer je u izgradnji, te da oni kao vlasnik koriste dokapitalizaciju kao jedini način da plasiraju finansijska sredstva u svoje preduzeće.

"Do sada je plasirano više od 70 miliona KM koje su utrošene u ispunjavanje raznih obaveza koje preduzeće ima. Odluke suda ne bih komentarisao, samo napominjem da se odnose na jednu od tri hidroelektrane, kao i da će menadžment HE 'Bistrica' tražiti da se odluka preispita. Smatram da će građevinski radovi početi u martu, kao što je planirano, kada će biti okončani pripremni radovi. Naglašavam da je projekat izgradnje u svim planskim i strateškim dokumentima našeg preduzeća, ERS-a i Vlade Republike Srpske pozicioniran na samom vrhu i da nam je zajednički interes da se što prije završi i počne sa proizvodnjom električne energije", naveo je Perišić.

Skupština akcionara preduzeća "Hidroelektrane na Drini" iz Višegrada podržala je krajem oktobra prošle godine odluku Nadzornog odbora da se izvrši dokapitalizacija hidroelektrane "Bistrica" povećanjem osnovnog kapitala ovog preduzeća od strane osnivača društva i to u iznosu od 30 miliona KM.

Podsjećamo, početkom decembra 2019. godine, prilikom posjete Narodnoj Republici Kini, Radovan Višković, predsjednik Vlade RS i Suo Šuhe, predsjednik uprave Kineske nacionalne aero-tehnološke korporacije za međunarodni inženjering (AVIC) potpisali su sporazum o izgradnji HE "Bistrica".