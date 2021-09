Rajaner prevezao 11,1 milion putnika u avgustu

DABLIN - Kompanija Rajaner je saopštila danas da je u avgustu prevezla 11,1 milion putnika, što je 75 posto od broja putnika koje je irska niskotarifna avio-kompanija prevezla u avgustu 2019, prije nego što je kovid pandemija pogodila vazduhoplovnu industriju.

Kako je saopšteno iz kompanije, koeficijent popunjenosti aviona iznosio je u avgustu 82 procenta, što znači da je u prosjeku 18 posto sjedišta bilo prazno tokom tog mjeseca, prenosi Rojters.

Glavni izvršni direktor Rajanera Majkl O''Liri je izjavio da bi popunjenost kapaciteta u oktobru trebalo da se vrati na nivo prije pandemije, dodajući da očekuje da će ta cifra ovog mjeseca biti blizu 90 procenata.

On je, u intervjuu za Rojters, ocijenio da će avio-kompanija ove zime vjerovatno leteti sa prosječno 15 do 20 posto praznih mjesta u avionima dok je prije pandemije taj procenat iznosio od 7,0 do 8,0 posto.