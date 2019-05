Rankić: Postoji mogućnost izvoza maline

BRATUNAC - Vlasnik hladnjače za skladištenje voća "Agro-dr" Petko Rankić iz Bratunca tvrdi da postoje zainteresovani kupci i da ima mogućnost da direktno ugovara izvoz maline u zemlje zapadne Evrope, Skandinaviju i Ujedinjene Arapske Emirate, što olakšava rad i smanjuje troškove i omogućava bolju otkupnu cijenu maline od proizvođača u predstojećoj berbi.

Rankić je prvi i do sada jedini u BiH saopštio akontativnu otkupnu cijenu maline od 2,2 KM za kilogram za prvu klasu roda sa tendencijom rasta cijene u sezoni berbe i djelimičnom naknadom troškova prevoza sa plantaže do hladnjače.

Objavljena akontativna cijena je za 30 odsto veća od prošlogodišnje konačne cijene ovog voća.

"Velika ulaganja zajednice i pojedinaca u malinarstvo u srednjem Podrinju dovela je do afirmacije ove voćne kulture i potražnje za malinom iz ove regije na svjetskom tržištu", rekao je Rankić novinarima.

On je istakao da je u situaciji da direktno ugovori prodaju ovogodišnjeg roda maline na svjetsko tržište što smanjuje troškove jer se eliminišu posrednici u prometu i time stvaraju uslovi za značajnije povećanje otkupne cijene ovog voća i bolju zaradu proizvođača.

Rankić kaže da su posrednici, nakupci i razni mešetari prethodnih godina diktirali cijenu i ucjenjivali uzgajivače maline, što se ove godine eliminiše i to će doprinijeti da otkupna cijena bude bolja, a proizvođači zaštićeni.

On kaže da je sramota da proizvođač ima najmanju ili nema nikakvu zaradu za proizvedenu malinu i tvrdi da tako ubuduće neće biti i da će nastojati da zaštiti proizvođače, jer bez proizvodnje nema zarade ni za ostale učesnike u lancu prerade i prometa maline.

"Uložio sam dva miliona evra za izgradnju hladnjače čiji je kapacitet skladištenje 2.000 tona voća i zaposlio sam 50 radnika. To je velika investicija i iziskuje ozbiljan odnos i posao da bi se isplatila uložena sredstva. Stalo mi je da obezbijedim kooperante na duži period i da i ja i oni budemo sigurni i zadovoljni saradnjom i ostvarenom dobiti", naglasio je Rankić.

On ističe da je u prethodne tri godine preko posrednika isporučivao malinu te da je izgradio imidž i direktno ugovara izvoz maline trgovačkim lancima u zapadnoj Evropi, čime se izbjegavaju visoki posrednički troškovi, ali se strogo mora voditi računa o kvalitetu robe koja se pakuje i isporučuje.

Rankić je pozvao proizvođače maline da potpišu ugovore sa njegovom hladnjačom i obećao da će isplaćivati najveću cijenu maline na ovom području.

On je poručio kooperantima da prilikom berbe ne pretrpavaju gajbice jer dolazi do gnječenja i buđanja maline i da ne beru malinu prilikom kišnih dana, da bi se došlo do maksimalnog kvaliteta, koji obezbjeđuje i najbolju cijenu.

Rankić ističe da je tržište za plasman maline sigurno, da će blagovremeno isplatiti maksimalnu cijenu, jer želi trajnu saradnju sa proizvođačima, koji treba da budu zadovoljni i da ne brinu kada će im biti isplaćena isporučena malina kao što je slučaj ove godine, jer neki otkupljivači još nisu isplatili prošlogodišnji rod iako se primiče nova sezona berbe maline.