Raškaj: BiH nemarom političara izgubila Lidl

Dominik Raškaj, PR Marketing Manager za Posao.hr i firmu Boljiposao.com u BiH, rekao je da je BiH trenutno nemarom i nepotrebnim izjavama lokalnih političara koji se bave nacionalnim temama izgubila jednog od najvećih investitora, tačnije Lidl, što su i oni sami precizirali u saopštenju za javnost.

"S obzirom na krize koje se događaju u svijetu, mislili smo da nas više ništa ne može iznenaditi, ali očigledno je nekako s velikim šokom nedavno došla vijest o obustavi ruskog plina prema Poljskoj i Bugarskoj. Gazprom je spreman obustaviti i ostalim "neprijateljskim" zemljama isporuku plina ako ne budu plaćali u ruskim rubljama. Međutim, određene zemlje poput Italije, Poljske i Estonije nisu pretjerano zabrinute jer su diplomatskim putem preko susjednih zemalja riješili pitanje opskrbe plinom, a to se pak ne može reci za Austriju i Njemačku koje su, napominjem, jake gospodarske sile u Europi koje trenutno jako ovise o ruskom plinu. Ja ne bih želio ulaziti u detalje i komentirati trenutni energetski sukob Zapada i Rusije, ali i Ukrajine i Rusije, jer nisam kompetentna osoba za to, no očigledno je da se za javnost plasiraju jedne informacije, a da ispod stola svako za svoj interes lobira", kaže Raškaj.

Istakao je da najviše zabrinjava činjenica, s obzirom na to da sarađuju s brojnim fabrikama iz Evrope, jeste kako će prebroditi situaciju ako dođe do obustave isporuke plina, jer u 70 odsto slučajeva firmi za proizvodnju su pogođjene plinom.

"Na koji način se planira pomoći tim istim tvrtkama ? Gledajte, svi mi imamo rokove za svoje obaveze, pa tako ako zakasnimo s izvršenjima ugovorne obaveze plaćamo penale pa tako je i u proizvodnji. Kupca iz neke druge države neće interesirati problemi s kojima se suočava poslodavac i zahtijevat će vremenski točnu isporuku određenih proizvoda jer u konačnici jedno vuče drugo u kašnjenju. Ovo je zaista jedan nezgodan trenutak u koji su stavljeni brojni poslodavci jer su njihovi problemi trenutno stavljeni pod tepih. Nije lako tek tako naći zamjenu koja je ujedno sigurno i pet puta skuplja od trenutne, a isto tako svjedoci smo brojnih poskupljenja ostalih energenata koji utiču na cjelokupno poslovanje", tvrdi Raškaj.

Ne zamjerite, ali posao je posao

"Uz to, nekako ispod radara prolazi lockdown u Kini koji dodatno uništava ekonomiju cijelog svijeta. Jednim dijelom i svi mi sami smo odgovorni za to jer smo se oslonili na Kinu koja je trenutno jedna velika tvornica za cijeli svijet u proizvodnji raznih dijelova za razne segmente, a trenutno sve stoji. Brojne tvrtke su obustavile daljnju proizvodnju i radnici su poslani na privremeni kolektivni godišnji odmor. Ono što mi vidimo kao tvrtka Posao.hr jest veliki potencijal za ulaganje u Hrvatsku koja je koliko - toliko manje ovisna o ruskom plinu i može pružiti brojne druge izvore energije za proizvodnju. Uz to, u najboljoj trenutnoj poziciji su Srbija i poglavito BiH. S tim da je BiH trenutno nemarom i nepotrebnim izjavama lokalnih političara koji se bave nacionalnim temama izgubila jednog od najvećih investitora, točnije Lidl, što su i oni sami precizirali u priopćenju za javnost. Upravo to cijelo ovo vrijeme upozoravam - kako nesmotrene izjave lokalnih političara koji se bave nacionalnim temama mogu naštetiti novim potencijalnim investitorima kojima je BiH upravo idealno tržište, što je u interesu i samim građanima koji bi pronašli sigurno i stabilno poslovno okruženje s kvalitetnim primanjima. Ponavljam, bez obzira na povećanu inflaciju, investiranje se mora nastaviti kako bi se spriječila još gora kriza", naglašava Raškaj.

Istakao je da trenutno najbolji primjer Turska koja vodi jako dobru politiku u cilju rasta privrede i vode se motom "It's nothing personal Europe, it's just a good business".

"Dakle, ne zamjerite, ali posao je posao. Mi također kontinuirano nastavljamo promovirati domaće tržište i savjetovati poslodavce kako na što bolji način doći do kvalitetne radne snage. Ovim putem molim i građane da ne nasjedaju na prevare koje se pojavljuju putem sms poruka, ali i društvenih mreža gdje se nude razni poslovi. Vjerujem da je dio građana očajan u pronalasku posla pa nerijetko nasjedne na prevaru, ali molim vas da posao pronalazite samo putem službenih web portala i tvrtki koje se bave posredovanjem u zapošljavanju. Samo tako ćete naći sigurno i kvalitetno radno mjesto", zaključuje Raškaj.

(Jutarnji list)