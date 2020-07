Raste profit brzih pošta tokom korone

BANJALUKA, SARAJEVO - Za razliku od mnogih kompanija koje su imale smanjen obim posla zbog pandemije virusa korona, brze pošte širom BiH bilježe povećanje, prvenstveno zbog povećane online prodaje.

U "Poštama Srpske" kažu da je primjetno povećanje broja pošiljaka iz online prodaje, tako da je pandemija u ovom segmentu pozitivno uticala, prije svega kroz povećanje broja ekspres pošiljaka.

"Kao i u normalnim okolnostima i dalje je najviše običnih pošiljaka, uz rast ekspres pošiljaka. Tokom pandemije zabilježen je pad obima preporučenih pošiljaka zbog toga što mnoga pravna lica nisu radila. Obične pošiljke su ostale na približno istom nivou, dok je za ekspres pošiljke nastavljen trend rasta, jer su se mnogi korisnici preorijentisali na online prodaju", kažu u "Poštama Srpske".

Dodaju da, što se tiče mjera zaštite, uručenje pošiljaka osobama pod zdravstvenim nadzorom vrši se bez fizičkog kontakta i uzimanja potpisa primaoca, dok su tokom pandemije i određene kategorije drugih pošiljaka uručivane bez fizičkog kontakta i potpisa primaoca.

"Posljedice pandemije korona virusa vjerovatno su na našem području samo ubrzale proces prelaska sa offline na online kupovinu, što je rezultiralo povećanjem broja pošiljaka brze pošte sa uslugom plaćanje pouzećem", pojašnjavaju u "Poštama Srpske".

U kompaniji "EuroExpress brza pošta" ističu da je pandemija korona virusa povećala online prodaju, kao i distribuciju robe putem brze pošte.

"U svjetlu pojave pandemije korona virusa mnogim pravnim subjektima onemogućen je standardni način prodaje, a brze pošte su mnogim kompanijama pružile podršku i efikasan način da nastave sigurno i transparentno poslovanje", kažu u "EuroExpress brzoj pošti".

Kako pojašnjavaju u ovoj brzoj pošti, sve popularniji online kanal prodaje probudio je svijest privrednicima koji su odlučili da se prilagode novonastalim tržišnim okolnostima i svoje poslovanje u budućnosti preorijentišu na ovaj zasad najprofitabilniji način prodaje za mnogu robu.

Edin Emšo, direktor DHL-a za BiH, ističe da, kada je riječ o pošiljkama u uvozu BiH, vidljivo je da je za razliku od ranijeg perioda prije pandemije sada veći broj pošiljaka koje idu prema fizičkim licima u BiH.

"Povećan je broj pošiljaka iz raznih prodavnica iz cijelog svijeta ka fizičkim licima u BiH. Kada govorimo o tim pošiljkama, rekao bih da je promet povećan od 30 do 35 odsto u odnosu na raniji periodu", rekao je Emšo i pojasnio da je tu riječ uglavnom o pošiljkama koje pristižu iz inostranstva u BiH, jer oni kao međunarodna kompanija nisu mnogo orijentisani na dostave u unutrašnjosti BiH.

Naglasio je da su pošiljke bile razne, te da je uglavnom riječ o internet šopovima širom svijeta, iz kojih su naši ljudi kupovali sve i svašta, od garderobe do tehnike.

On je rekao da se, za razliku od drugih djelatnosti, gdje je došlo do smanjenja obima posla zbog pandemije, u kompanijama koje se bave dostavom paketa obim posla blago povećao. Dodao je da su, po prvim informacijama šta se dešava u svijetu, oni već tada preduzeli određene mjere, gdje su u prvom redu vodili računa o zdravlju svojih zaposlenih i klijenata, a to čine i danas.