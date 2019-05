Razgrabljeno 100.000 sadnica u USK-u

​SANSKI MOST - Potražnja za poljoprivrednim sadnim materijalom na području Unsko-sanskog kantona nikad nije bila veća nego ovih dana, a njegove količine na tržištu su vrlo ograničene.

Prema riječima Senada Hadžibajramovića, direktora Zemljoradničke zadruge "Agrisan", inače najvećeg proizvođača rasadnog materijala na području USK, tome je kumovalo više faktora, a jedan od njih su nedavne poplave koje su pogodile ovo područje.

"Velike su površine bile pod vodom i mnogim poljoprivrednicima je uništeno sve što su zasadili. Sada su primorani da ponovo kupuju sadnice i sjemena i rekultivišu svoje zasade, što je stvorilo povećanu potražnju na tržištu", kaže Hadžibajramović. Prema njegovim riječima, oni su na tržište izbacili 100.000 sadnica različitih kultura i sve je to u međuvremenu razgrabljeno. Povećana potražnja uslovljena je i time, kako je istakao, što se sve veći broj građana okreće vlastitoj poljoprivrednoj proizvodnji.

"Sve to je rezultiralo povećanim cijenama na tržištu, pa tako, recimo, sadnice paradajza, koje su trenutno najtraženije i do njih je najteže doći, kreću se od 80 feninga do jedne marke na tržištu po komadu. Skuplje nego inače su i sadnice paprike i ostalih povrtarskih kultura", kaže on.

Prema riječima Senada Osmanagića, agronoma iz Poljoprivrednog zavoda USK, slična situacija je i sa sjemenima koja se najviše uvoze iz Holandije i drugih evropskih zemalja.

"Tamo su prošle godine bile velike suše i proizvedeno je mnogo manje sjemenskog krompira, luka i ostaloga, tako da je uvoz bio ograničen na manje količine", kaže Osmanagić.

Inače, na tržištu Unsko-sanskog kantona cijena kilograma sjemenskog krompira kreće se od 2,3 marke po kilogramu pa naviše, dok kilogram bijelog luka dostiže astronomsku cijenu i iznosi oko 15 maraka po kilogramu.