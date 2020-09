Region mostovima spaja narode i jača privredu

BIJELJINA, ZAGREB - Izgradnjom novih i sanacijom postojećih mostova koji BiH povezuju sa Srbijom odnosno Hrvatskom jača se privreda regiona, ali i veza između naroda.

Nakon što su nedavno Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, i Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, potpisali Sporazum o održavanju i rekonstrukciji drumskih međudržavnih mostova, takav sporazum BiH će danas potpisati i s Hrvatskom.

O značaju mostova za razvoj regiona juče je ukazano i u Sremskoj Rači, gdje su gradilište mosta preko rijeke Save, na dionici auto-puta Sremska Rača - Kuzmin, obišli Mitrović i Mihajlovićeva te turski ambasador u Srbiji Tanžu Bilgič, ministar saobraćaja i veza Srpske Đorđe Popović, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i Emre Tokmak, potpredsjednik turske kompanije "Tašjapi", koja je izvođač radova.

Mitrović je izjavio da auto-put koji Srbija gradi i ovaj most povezuju narod i privrede, kao preduslov razvoja zemalja regiona.

"Gradnjom mosta na trasi auto-puta koji treba da poveže BiH sa Srbijom, odnosno Banjaluku i Beograd, stvara se niz prednosti koji pružaju šansu za razvoj privrede i svih segmenata društva. Izgradnjom auto-puta Sarajevo - Beograd BiH dobija mogućnost povezivanja s koridorima 10 i 11 unutar Srbije, odnosno s autoputem Beograd - Šid i saobraćajnicom preko Požege, dok za Srbiju ovo znači povezivanje s evropskim koridorom 5c, koji povezuje Mađarsku, Hrvatsku i BiH", rekao je on.

Mitrović je dodao da mostovi grade i unapređuju saradnju između zemalja regiona i stvaraju preduslove za brži razvoj i bolji život građana u Srbiji, Srpskoj i BiH.

Ministarka Mihajlović, koja je i potpredsjednica Vlade Srbije, kaže da je budućnost regiona u povezivanju.

Zajednički projekti su najbolji put da čuvamo stabilnost, unapređujemo naše odnose, da kao region idemo napred i razvijamo se, na korist svih građanki i građana", rekla je Mihajlovićeva, dodajući da Srbija učestvuje sa 13 milijardi evra u infrastrukturnim projektima koji je povezuju s regionom, bilo da je riječ o BiH, Crnoj Gori, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji ili Albaniji.

Po njenim riječima, most preko rijeke Save kod Sremske Rače biće izgrađen za dvije i po godine.

Popović je istakao da je izgradnja mosta na rijeci Savi kod Rače od izuzetnog značaja za građane i privredu Srpske i BiH, naročito u svjetlu planirane izgradnje auto-puta Sarajevo - Beograd.

Bijeljinski gradonačelnik Mićo Mićić rekao je da su za nastavak auto-puta od Rače do Bijeljine već završeni idejno rješenje, trasa i najveći dio imovinski odnosa - od 437 parcela potpisano je 420 ugovora s vlasnicima zemljišta.

"Auto-put je najznačajniji projekat za Semberiju", naglasio je Mićić.

A, u Zagrebu je za danas planirano potpisivanje sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji međudržavnih mostova.

"Deset mostova koji su predmet sporazuma s Hrvatskom staro je više od 50 godina, a neki i 100 godina. S obzirom na vrstu i starost konstrukcija, kao i značaj mostova, potrebno ih je kontinuirano održavati, kako bi se očuvala njihova funkcionalnost", rekli su za "Nezavisne" iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH uoči potpisivanja sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske.

O značaju tog sporazuma svjedoči i podatak da pitanje održavanja mostova na granici BiH i Hrvatske nije regulisano u ranijem razdoblju.

Kako je potvrđeno "Nezavisnim", ugovorne strane, odnosno BiH i Hrvatska, sporazumjele su se da će obavljanje radova i troškove redovnog održavanja razmjerno dijeliti u omjeru 50:50 odsto.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH ocjenjuju da održavanje cestovnih komunikacija i objekata na njima ima izuzetan značaj jer se, kako ističu, istovremeno radi na povezivanju s prometnom mrežom država članica Evropske unije, a sveukupno doprinosi razvoju privredne saradnje i ekonomskog razvoja države u cjelini.

Sporazum s Hrvatskom obuhvata:

1. Most Brčko - Gunja 2. Most Orašje - Županja 3. Most Šamac - Slavonski Šamac 4. Most Brod - Slavonski Brod 5. Most Gradiška - Stara Gradiška 6. Most Dubica - Jasenovac 7. Most Novi Grad - Dvor 8. Most Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica 9. Most Velika Kladuša - Maljevac 10. Most u mjestu Tržačka Raštela