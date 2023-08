Registracija kopitara koči prodaju grla

PRNJAVOR - Zbog viška životinja prnjavorska ergela "Vučijak" ponudila je ljubiteljima čistokrvnih konja na ovogodišnjoj prvoj licitaciji 22 grla rase lipicaner, a uspješno su prodali šest konja, potvrdio je za "Nezavisne novine" Nenad Grujić, vršilac dužnosti direktora ergele "Vučijak".

"Mogu reći da je licitacija bila uspješna, a ostalo je još interesenata koji će se javiti u toku ove sedmice za neka dva, tri konja. Tako da ćemo do kraja ove sedmice znati da li je šest prodatih konja konačan broj za licitaciju koja je održana u petak, 4. avgusta. S obzirom na to da sam u ergeli od aprila, i kada gledam prethodne licitacije, ovo i nije bilo tako loše za prvu ovogodišnju prodaju. Ponudili smo jako mlada grla, skroz ispravna, bez ikakvih mana, tako da sam se potajno nadao da će otići i više konja", kaže Grujić.

Ističe da su prodata tri mlada grla, od godinu i po do dvije i po godine, dok su ostala tri grla iz kategorije starijih, tačnije, pet do šest godina starosti.

"Generalno smo zadovoljni prodajom, a prosječna cijena grla bila je oko 1.700 KM. Tačnije, dva grla od godinu i po smo prodali za 1.700 KM, konje od dvije i po godine starosti za 2.500 KM, dok smo starija grla prodali za 1.700 KM. Svi vlasnici su iz privatnog sektora, to su ljudi koji već imaju konje i koji su i prije kupovali od ergele 'Vučijak'. Do sada smo na tim licitacijama najčešće prodavali jednog do dva konja, tako da se nadamo da ćemo do kraja godine pronaći vlasnike i za ostatak konja koji su planirani za prodaju", objašnjava Grujić i napominje da pravo učešća na licitacijama imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kotizaciju na račun ergele u iznosu od 100 KM.

"Taj iznos je uračunat u krajnju cijenu svima koji su kupili konje, dok je ostalima novac za kotizaciju vraćen. Moram napomenuti da smo imali dosta interesenata iz Srbije, koji su i lično prisustvovali licitaciji. Međutim, postoji problem sa izvozom, jer nema registra kopitara, zbog čega se ne mogu izdavati adekvatni papiri koji se traže na granici. To za sada koči prodaju grla i nadam se da ćemo to u nekom narednom periodu riješiti, jer to je ipak problem na nivou BiH. Uvoz može, ali izvoz kopitara, za sada, nažalost, nije moguć", rekao je Grujić.

Napominje da nakon prodaje u ergeli trenutno imaju 114 grla, dok bi optimalan broj grla bio oko 90.

"Sve preko 90 je višak, tako kada bismo prodali ovih 16 grla što su ostala nakon licitacije, imali bismo optimalan broj i u linijama i u rodovima. Imamo šest priznatih linija pastuva i 15 rodova kobila, što je veliki genetički potencijal za našu ergelu, tako da je dobro da nisu u incestu i da možemo i dalje da ih umnožavamo", objašnjava Grujić.

Napominje da će od zarade na prvoj licitaciji moći da pokriju neke osnovne troškove.

"Upravo se završava žetva, prikupljanje sijena, popravka dotrajale mehanizacije, tako da sve što smo zaradili prodajom ovih šest grla imamo gdje i uložiti. Iduće licitacije, na kojima ćemo ponuditi ostatak grla, planirane su za oktobar i decembar, tako da očekujem da ćemo prodati grla koja smo i planirali", kaže Grujić.

Ergela "Vučijak" osnovana je 1946. godine i jedinstvena je na prostorima BiH. Nakon likvidacije AD "Vučijak", odlukom Vlade RS osnovana je Javna ustanova ergela "Vučijak", s ciljem stvaranja i očuvanja genetskog potencijala te rase konja.

Lipicaner kao rasa konja nastao je 1580. godine i sama ta činjenica govori o plemenitosti, gracioznosti i ljepoti koju ove životinje nose sa sobom i svojom genetikom. Karakteriše ih živahan temperament i po njemu se izdvajaju od drugih rasa. Koriste se i za jahanje, zaprežni sport, pa čak i za preponsko jahanje, a zanimljivost vezana za prnjavorske lipicanere je činjenica da nose imena naših rijeka.