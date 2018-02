Reklame na Superboulu oduševile, NBC zaradio pet miliona dolara

Kompanije koje žele reklamirati svoje proizvode na tradicionalnom Superboulu pripremaju se čitavu godinu kako bi svoje proizvode predstavile na što maštovitiji i originalniji način.

O reklamama se priča mjesecima prije iako imaju prostora samo 30 sekundi. Iako su kratke, ove reklame su ujedno i najskuplje. NBC koji je prenosio ovaj najvažniji sportski događaj Amerike, zaradio je pet miliona dolara samo od reklama.

Ovogodišnje reklame karakterišu poznate ličnosti i specijalni efekti. Među najboljim, prema mišljenju gledalaca, je reklama kompanije Mountain Dew koja je angažovala Pitera Dinklidža i Morgana Frimena koji se bore repom kroz pjesme Basa Rajmsa "Look At me Now" i Mis Eliot "Get Your Freak On". Takođe, simoblizuju borbu vatre i leda.

Kompanija "Procter end Gamble" nasmijala je ove godine gledaoce reklamom sličnoj onoj za Old Spajs, samo je umjesto stikera za muškarce "glavni glumac" detrdžent za veš Tide.

Rem Traks prisjetio se Dr. Martina Lutera Kinga ubacivši njegov govor u svoju reklamu o posvećivanju života služeći drugima.

"Službe jer ih pokreće viša sila, služe jer dijele odgovornost i posvećenost sa porodicom i zajednicom, službe jer su oni muškarci i žene svog svijeta, služe jer znaju da mogu biti više ljubazni", kažu u reklami o svojim kamionima.

Koka Kola je i ove godine objavila reklamu koja slavi različitost koju nudi naša planeta pa se u kratkom videu pojavljuju različite zemlje, parovi, pokrivene žene, gej parovi itd.

Reklamu rivala Pepsi Kole krase Sindi Kraford i Britni Spirs sa kojima se želi pokazati kako je Pepsi neprolazan generacijama i da uvijek predstavlja zabavu.

"M&M" je angažovao Denija DeVitu za reklamu koja je puna humora.