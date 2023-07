Rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad kreće u avgustu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će tokom avgusta početi rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad, a da će u oktobru biti otvoren autoput Ruma-Šabac.

On je, gostujući u emisiji "Fokus"na televiziji B92, rekao da će, kada bude završen i Fruškogorski koridor 2026. godine do Novog Sada, iz tog grada do Šapca moći da se stigne za 40-ak minuta, do Iriga za 15, do Rume za 25, a do Loznice za oko sat vremena, kada do kraja sljedeće godine bude završena od Šapca do Loznice brza saobraćajnica.

"Radićemo i odvojak za Badovince, a kada se tome doda i autoput Sremska Rača-Kuzmin, zaista vidite da se radi čitava mreža autoputeva i brzih saobraćajnica i da će taj deo Srbije biti potpuno premrežen brzim saobraćajnicama", rekao je Vesić.

Između ostalog, Vesić je rekao da sljedeće godine počinje gradnja autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, kao i da će se od Novog Bečeja do Zrenjanina raditi brza saobraćajnica.

Govoreći o prvih 5,5 kilometara autoputa Niš-Merdare, koji su otvoreni ove sedmice, Vesić je rekao da će ukupna dužina tog autoputa biti 77 kilometara.