Republička kasa bogatija za 100 miliona

BANJALUKA - Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donio je odluku o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza za period jul - septembar 2021. godine.

"Prema ovoj odluci, koja se zasniva na podacima o krajnjoj potrošnji, Federaciji BiH pripašće 61,85 odsto sredstava, Republici Srpskoj 34,60 odsto, a Brčko distriktu fiksnih 3,55 odsto", saopšteno je iz UO UIO BiH.

"Postignuti dogovor je veoma značajan za Republiku Srpsku zbog najpovoljnijeg procenta koeficijenta raspodjele od osnivanja UIO, čime će republički budžet realizovati više prihoda od indirektnih poreza u odnosu na prethodni kvartal, a značajno je i zbog nastavka kontinuiteta usvajanja odluka u okviru UO UIO za svaki nadolazeći kvartal", naveli su iz Ministarstva finansija RS i dodali da porast prihoda od indirektnih poreza, koji pokazuju znakove ekonomskog oporavka od posljedica pandemije, te konstruktivni razgovori u UO UIO ohrabruju da će u budućem radu fokus biti na poboljšanju efikasnosti sistema indirektnog oporezivanja, većih prihoda u budžetima i krajnjeg efekta u većem privrednom rastu od kojeg će imati koristi svi građani.

Zbog ovakve raspodjele u budžetu RS biće oko 100 miliona maraka više u odnosu na planirane prihode od PDV-a za ovu godinu. Stručnjaci smatraju da je to posljedica veće potrošnje u Srpskoj. U suštini, Republika Srpska u prvih šest mjeseci planirala je 620 miliona KM od PDV-a, međutim taj plan skoro je ostvaren zaključno sa majem s obzirom na to da je zaključno sa tim mjesecom RS prikupila 590 miliona KM.

"Izmjena koeficijenta raspodjele PDV-a posljedica je različitog pristupa krizi i različitih mjera. Konačna potrošnja godinu iza nas je održana u Republici Srpskoj. Federacija je imala liberalniji pristup, što je za rezultat imalo smanjenje zaposlenosti i viši nivo korekcije konačne potrošnje. Mjera usmjerena na ličnu potrošnju prije svega putem penzija pozitivno utiče na ekonomski rast i povećanje javnih prihoda. Sad tu mjeru možemo identifikovati i u Federaciji", rekao je za "Nezavisne novine" ekonomista Saša Stevanović.

Ističe da podaci za januar - maj pokazuju da je PDV koji pripada Republici Srpskoj sa indeksom 101,5, dok je slučaj za Federaciju 94 te da različiti pristupi ekonomskim mjerama imaju i različite efekte.

"Čini se sa ove tačke gledišta da su mjere borbe za radna mjesta, uz ostale mjere za smanjenje neizvjesnosti, prije svega zbog najave povećanja plata, pozitivno uticale ne samo na ekonomski sistem Republike, nego na javne prihode budžeta. Ako znamo da je razlika u koeficijentima raspodjele 32 odsto i 34,5 odsto oko 175 miliona KM na očekivane prihode po raspodjeli PDV-a, to nije bez značaja", naglasio je Stevanović.

Posljednjom odlukom UO Uprave za indirektno oporezivanje BiH za razdoblje april - jun, utvrđen je privremeni koeficijent raspodjele koji je za Republiku Srpsku iznosio 33,50 odsto. Od 1. januara do 31. marta koeficijent raspodjele za Republiku Srpsku utvrđen je u iznosu od 33,94, dok je za Federaciju BiH on iznosio 62,51, a za Brčko distrikt 3,55 odsto. Koeficijenti koje kvartalno utvrđuje UO UIO su privremeni, a nakon završetka godine ide se na poravnanja koja često dovedu do problema između Republike Srpske i Federacije BiH pa i do sudskih postupaka. Posljednjom odlukom UO UIO u vezi sa poravnanjima, Republika Srpska Federaciji BiH dužna je da isplati 6,1 milion KM.

Povećanje koeficijenata raspodjele u korist Republike Srpske nedavno je najavio i Radovan Višković, premijer Republike Srpske, koji je rekao da će UO UIO utvrditi koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza, te da će za Srpsku on iznositi 34,6 odsto i biće najveći do sada.