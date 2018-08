Rezultati bivšu upravu Konzuma poslali u Hrvatsku

​SARAJEVO - Nihad Imširović novi je direktor "Konzuma" u BiH, a Tomislav Bagić, dosadašnji direktor ovih maloprodajnih lanaca, te izvršni direktori Tomislav Primorac i Kristina Alebić su smijenjeni i biće preraspoređeni na nove funkcije u Hrvatskoj unutar "Agrokora", u čijem sklopu je i "Konzum BiH".

Smjene su uslijedile desetak dana nakon što su objavljeni rezultati poslovanja u prvoj polovini ove godine, a prema kojima lanac supermarketa u BiH bilježi pad prihoda i broja kupaca.

Prihodi u prvoj polovini godine manji su ne samo u odnosu na one iz prethodne godine, već i u odnosu na plan za ovu godinu.

Prihodi u prvoj polovini 2018. bili su nešto više od 160 miliona maraka, a plan za taj period je bio oko 168 miliona maraka. Firma je ostvarila gubitak prije oporezivanja od 2,5 miliona KM.

Zanimljivo, sve je objelodanjeno tokom posjete Fabrisa Peruška, povjerenika za "Agrokor" BiH, a koji je kazao kako se rotacija menadžera vrši u cilju jačanja menadžmenta u svim kompanijama.

On je uvjeren kako će bivša uprava značajno doprinijeti poboljšanju poslovanja "Agrokora", a od novog direktora očekuje da veliko znanje i iskustvo koje ima stavi u službu daljeg razvoja "Konzuma".

Novog direktora će inače savjetovati Teo Vujičić, a o kojem se nedavno u medijima pisalo i kao o novom šefu "Agrokora" i koji je u karijeri obavljao neke od rukovodećih pozicija u sklopu koncerna.

Inače, Imširović u "Konzum" dolazi sa pozicije direktora društva "Klas" Sarajevo, a gdje je bio zaposlen od 2016. godine. Ranije je bio zaposlen u "Agrokorovim" kompanijama u BiH i to od 2007. do 2012. godine, kada je bio direktor sektora veleprodaje i logistike u "Konzumu", te od 2012. do 2016. godine, kada je bio direktor "Zvijezde" Sarajevo.

S Peruškom, trenutno prvim čovjekom "Agrokora", su se sastali i Mirko Šarović, ministar i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, te Fadil Novalić, predsjednik Vlade Federacije BiH, a zaključili su da je kada je poslovanje u BiH u pitanju uspješno izvršeno restrukturiranje kompanija i zaustavljen proces gubitka radnih mjesta.

"Odliv radne snage limitiran je na maksimalno 10 odsto, a stanje s izmirivanjem obaveza prema dobavljačima je zadovoljavajuće, posebno kada je u pitanju 'Mercator'. Ukupan prihod 'Konzuma' u prošloj godini očekivano je bio manji za pet odsto", istakao je Šarović.

Novalić je zaključio da se cijeli sistem poslovanja bh. kompanija iz sistema "Agrokor" stabilizovao i naglasio da je "najgore vrijeme iza nas".

Peruško se sastao i s predstavnicima najvećih "Konzumovih" dobavljača, s kojima je razgovarao o dosadašnjoj i budućoj saradnji.