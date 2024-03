RiTE "Ugljevik" ima uglja za iskop za sljedećih 12 godina

TREBINJE - Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je da Rudnik i Termoelektrana /RiTE/ "Ugljevik" za iskop ima količine uglja za sljedećih 12 godina.

"Za RiTe `Ugljevik` je osigurana budućnost iskopa uglja i količine uglja za sljedećih 12 godina, a u potpisanom sporazumu navedeno je da će u narednih 60 dana učiniti sve neophodne aktivnosti da bi se utvrdilo odakle ćemo se snabdjeti količinama uglja, iz kog dijela polja, i da sigurnost termoelektrane bude do 2050. godine", rekao je Petrović novinarima u Trebinju komentarišući štrajk radnika Rite Ugljevik.

On je dodao da vjerovatno neko podgrijava atmosferu na nerealnim osnovama.

Petrović je rekao da je spreman lično da u Ugljeviku objasni radnicima proceduru i ono što je rečeno posredstvom nadležnog ministarstva kako se dijeli i oduzima koncesija, jer je to glavno pitanje protesta radnika.

"Zašto bismo ulagali u sistem za odsumporavanje dimnih gasova 85 miliona evra da ne mislimo da termoelektrana treba da radi do 2039. ili 2050. godine minimalno", rekao je Petrović.

On vjeruje da radnici neće zaustaviti termoelektranu Ugljevik, niti iskop uglja, jer bi to značilo da neće imati prihode, a to dovodi ovo preduzeće i opštinu u mnogo težu situaciju nego što je danas.

"Mislim da imamo prostora i vremena. Trebamo dati svako svojoj strani rokove za argumentovano rješavanje svih tema, ne samo teme koncesionog polja ili održavanja sistema, kupovine dodatne mehanizacije, treba da vidimo i od čega, i gdje nam je mjesto u cijelom regionu", rekao je Petrović.

On je rekao da je domaća termoelektrična energija jeftinija od ostale, ali i da se prodaje mnogo jeftinije građanima i privredi od svih ostalih.

Petrović je rekao da je ERS prošle godine uplatio RiTE "Ugljeviku" 202 miliona KM, a ovo preduzeće je u proizvodnji ostvarilo 198 miliona KM, te da su u novembru 2022. godine povećali plate minimalno 10 odsto, a ove godine su dodatno povećali plate svim radnicima.

Radnici RiTE "Ugljevik" stupili su u štrajk, a njihovi zahtjevi su da se obezbijede količine uglja do 2050. godine, odnosno nesmetan rad termoelektrane, i da poslodavac preduzme sve aktivnosti da se ležište uglja Ugljevik istok 2 kroz koncesiju dodijeli rudniku.

