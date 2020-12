Rijetki ugostitelji ispunjavaju uslove za pomoć

BANJALUKA - Uredbom Vlade Republike Srpske ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku u periodu jul - septembar 2020. godine, međutim, problem je što tek mali broj ovih privrednika ispunjava uslove za pomoć iz same uredbe.

Kako su nam pojasnili, najveći problem je uslov da privredni subjekti nisu smanjili broj radnika za više od 15 odsto zaključno sa 31. avgustom, a u poređenju sa 29. februarom 2020. godine. Drugi uslov ispunjavaju manje-više svi, a to je da su u periodu od jula do septembra ove u odnosu na isti period prošle godine imali pad prometa od 40 odsto i više.

"Ogroman broj poslovnih subjekata iz oblasti ugostiteljstva i turističkih agencija ne ispunjava uslove. Nema hotela u Republici Srpskoj, pogotovo onih gradskih, koji su najviše pogođeni, da nisu otpuštali radnike. Primjera radi, ako je neki hotel imao 15 zaposlenih radnika, a otpustio tri radnika, ne ispunjava uslove za pomoć. Slično je i sa turističkim agencijama, jer, ako je neka agencija koja ima tri radnika otpustila jednog radnika, ni ona ne ispunjava uslove, a prometa gotovo da nisu ni imali", rekao je Zlatan Tatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca iz oblasti ugostiteljstva i turizma Republike Srpske (HoReCa).

Još jedan od uslova koje treba da ispune privrednici iz oblasti ugostiteljstva koji pružaju uslugu smještaja, turističke agencije i izvođači umjetnosti je i da, zaključno sa 30. junom 2020. godine, imaju izmirene poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku. Ugostitelji objašnjavaju da ni taj uslov nije problem, kao ni pad prometa, ali da se nadaju da će Vlada Republike Srpske povećati prag koji se odnosi na broj radnika. Ono što bi moglo biti olakšavajuća okolnost kada je riječ o pragu od 15 odsto radnika je to što se to odnosi samo na stalno zaposlene radnike, a ne na one kojima je isticao ugovor o radu. Takođe, prema nezvaničnim informacijama, na zahtjev Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske dogovoreno je da će se, nakon što stignu prijave za pomoć, razmotriti mogućnost povećanja praga od 15 odsto.

"Dvije trećine turističkih agencija ne ispunjava uslove za dodjelu pomoći koje je postavila Vlada Republike Srpske. Konkretno, 'Unis turs' ih ispunjava, jer nismo otpuštali radnike, a imali smo pad prometa od 86 odsto u odnosu na prošlu godinu", rekao je Zoran Preradović, direktor Turističke agencije "Unis tours" iz Banjaluke.

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske nedavno su saopštili da je cilj donošenja Uredbe o pomoći ugostiteljima koji pružaju usluge smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti održavanje njihove likvidnosti, jer zbog virusa korona imaju smanjen obim poslovanja.

"Sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona predstavljaju novčana sredstva Kompenzacionog fonda Republike Srpske, koja se dodjeljuju privrednim subjektima kao podrška poslovanju i redovnom izmiravanju poreza i doprinosa na ime zaposlenih radnika", saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, iz kojeg su sve privredne subjekte koji su obuhvaćeni navedenom uredbom pozvali da prijave podnesu najkasnije do 20. decembra.