Rimac poslije preuzimanja Bugattija: Inspirisao me Tesla

Nakon što je vlasnik kompanije Rimac Automobili Mate Rimac objavio da ova kompanija preuzima Bugatti, u Dubrovniku je održana konferencija na kojoj su objavljeni detalji saradnje.

Na konferenciji za medije u Dubrovniku, javnosti su se obratili Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Automobila, Oliver Blume, izvršni direktor Porschea, te Luc Meške, zamjenik predsjednika i financijski direktor Porschea.

"Hvala svima i dobro došli u Dubrovnik. Ovaj događaj održavamo na tvrđavi iz 14. stoljeća. Da mi je neko prije 12 godina rekao da će se ovo dogoditi, ne bih mu vjerovao. Inspirisao me Nikola Tesla i njegovi izumi i htio sam dokazati da električni automobili mogu biti brži i uzbudljiviji od konvencionalnih automobila", rekao je Rimac.

Nakon toga, osvrnuo se na početke svog rada.

"Počelo je sa mnom samim u garaži. Kad smo predstavili Concept One, bilo nas je 11. Prošle godine smo premašili 1.000 zaposlenika. Nevera je ostvarenje moje vizije. Uvijek sam ovo htio napraviti u Hrvatskoj i dokazati da se to može napraviti ovdje. Kao što izreka kaže, sve je nemoguće dok to neko ne napravi", poručio je Rimac.

Pojasnio je da će se u budućnosti kompanija Rimac Automobili razdvojiti na dvije firme.

"Prva najava je da ćemo razdvojiti Rimac Automobile na dvije firme: jedna će se baviti hiperautomobilima, a druga razvojem tehnologije. S Neverom smo redefinirali ono što automobili mogu. No, mi smo novi u ovom poslu, a malo ko je u historiji automobilske industrije redefinirao ono što je moguće kao Bugatti. Biti ovdje, dijeliti pozornicu s prijateljima iz Bugattija i Porschea, nešto je o čemu nikad nisam mogao ni sanjati", rekao je Rimac i najavio osnivanje nove kompanije - Rimac Bugatti. Postat ću šef uprave Rimac Grupe. Bugatti i Rimac će nastaviti kao odvojeni brendovi. Nevjerovatno naslijeđe Bugattija neće biti poremećeno", rekao je Rimac.

"Naš novi kampus u Hrvatskoj će, kad bude završen, biti novi dom Bugattija. Baterije će se u Hrvatskoj proizvoditi za Bugattije i Rimac Automobile", rekao je Rimac pa riječ predao Lucu Meškeu, zamjeniku predsjednika i finansijskom direktoru Porschea.

"Danas je dobar dan za Rimca, Bugatti i Porsche Grupu. Trebalo je puno vremena dok nismo smislili novu strukturu nove kompanije, trebalo je uvjeriti dioničare. Uvjereni smo da smo dobili dobar rezultat. Profitirat će Bugattijevi kupci. To znači da je osigurana budućnost Bugattija. Mate, želim ti puno sreće!", rekao je Meschke.

Nakon toga, obratio se i Blume, prvi čovjek Porschea.

"Danas je veliki dan za autoindustriju.Mate Rimac je 2009. bio startup, a danas je jedan od najznačajnijih proizvođača tehnologije za električne automobile, a uz to proizvodi i vrhunske električne hiperautomobile.Izuzetno cijenimo Matu Rimca i njegov tim, oni su pouzdani partner i proizvođač tehnologije. Nova kompanija će u početku proizvoditi Bugatti Chiron i Rimac Neveru. Potom će se ići na proizvodnju hibridnih automobila. Ništa se neće promijeniti što se tiče legendarne kvalitete Bugattijevih automobila", zaključio je Blume.