Rimac ulazi sa BMW-om u svoj najveći projekat do sada

Rimac Technology, specijalizovani pružalac tehnoloških rješenja za električna vozila za globalne proizvođače automobila, najavljuje dugoročno partnerstvo s BMW Grupom za pružanje visokonaponskih baterijskih jedinica za asortiman proizvoda BMW Grupe – u budućim generacijama modela predviđenim za drugu polovinu 2020-ih..

Kao dio svoje stalne misije pomicanja granica EV tehnologije, Rimac Technology kreće u sljedeću fazu razvoja isporukom većih količina naprednih baterijskih sistema. Ova saradnja s BMW Grupom označava značajnu prekretnicu za Rimac Technology, budući da predstavlja najveći i najambiciozniji projekt koji je tvrtka do sada poduzela.

Takav razvoj zahtijeva uspostavu sofisticiranih automatiziranih proizvodnih linija za baterije u Rimac kampusu u blizini Zagreba, Hrvatska. Značajan dio kampusa bit će posvećen ovom projektu, naglašavajući predanost tvrtke partnerstvu s BMW Grupom.

- Moje poslovno putovanje započelo je s BMW-om serije 3 iz 1984. koji sam pretvorio u električni automobil u svojoj garaži u dobi od 20 godina, tako da je to savršen komad simetrije za partnerstvo s BMW Grupom danas. Ovo označava ključni trenutak u rastu Rimac Technology, od skromnih početaka do velikog dugoročnog partnerstva s jednim od najvećih automobilskih brendova na svijetu. To je jasan znak prelaska Rimac Technology iz nišnog dobavljača visokih performansi u kapacitete proizvodnje velikih količina rasta našeg poslovanja, uključujući otvaranje Rimac Campusa. Sada smo spremni isporučiti velike projekte za vodeće brendove u automobilskoj industriji. Snage i stručnost dviju tvrtki međusobno se nadopunjuju na produktivan način. Strategija elektrifikacije BMW Grupe usmjerena je na daljnju izgradnju svoje vodeće pozicije u vrhunskom sektoru električne mobilnosti. BMW Grupa u partnerstvo donosi stručnost o baterijama i električnim pogonskim sustavima skupljanu tijekom više od 15 godina.

Dva partnera objavit će više pojedinosti o obliku strateškog povezivanja, kao i o njegovom opsegu i sadržaju, u kasnijoj fazi, prenosi Indikator.

