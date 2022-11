Roba iz Kine uskoro jeftinija?

SARAJEVO, ŠANGAJ - Nakon što su cijene kontejnerskog prevoza iz Azije poslije pandemije virusa korona drastično porasle, situacija se stabilizuje i prevoz robe je dosta jeftiniji, što bi u narednom periodu moglo uticati i na niže cijene proizvoda koji dolaze sa ovog kontinenta.

Najnoviji Drewryjev kompozitni svjetski kontejnerski indeks, koji je ključno mjerilo za cijene kontejnera, pokazuje da od 17. novembra cijena iznosi 2.591 američki dolar po kontejneru od 40 stopa, što je za 72 odsto niža cijena nego u istom periodu prošle godine. Stope prevoza na relaciji Šangaj - Roterdam su pale za 14 odsto ili 439 dolara manje nego prošle godine.

Ovaj indeks je sada na 75 odsto ispod maksimuma od 10.377 američkih dolara koji je postignut u septembru 2021, te je 31 odsto niži od petogodišnjeg prosjeka od 3.764 USD.

"Ovo ukazuje na povratak na normalnije cijene, ali ostaje 82 odsto viša od prosječne stope za 2019. godinu, odnosno prije pandemije, kada je cijena bila 1.420 dolara po kontejneru", navodi se u najnovijem izvještaju Drewryjevog kompozitnog indeksa.

Jedan uvoznik robe široke potrošnje iz Kine koji nije htio otkrivati identitet, rekao je za "Nezavisne" da cijene kontejnerskog prevoza padaju, ali da to nije jedino što utiče na cijene.

"Veliku ulogu ima i cijena goriva koja varira kod nas i to predstavlja problem. Svi mi imamo vozila i moramo dostavljati tu robu i sve se to ukalkuliše. Cijena kontejnera, odnosno prevoza iz Kine se prepolovila u odnosu na prošlu godinu. Mali kontejner košta 2.500 dolara, plus nekih 300, 350 dolara lučkih troškova. Meni je skoro stigla roba i nekih od sedam do 10 odsto mi je niža prodajna cijena u odnosu na ono što je ranije bilo", kazao je ovaj uvoznik.

Dodao je da ovo odgovara većim uvoznicima koji imaju veće fakture, te da oni imaju prostora da snize cijene proizvoda koji dolaze iz Azije.

"Ukoliko se nastavi spuštati cijena kontejnerskog prevoza iz Azije, može se očekivati niža cijena svih proizvoda koji dolaze sa ovog kontinenta", naveo je ovaj uvoznik robe široke potrošnje iz Kine.

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, istakao je za "Nezavisne" da za veći dio proizvoda koji dolaze sa Dalekog istoka ne možemo očekivati trenutnu reakciju u smislu pojeftinjenja na našem tržištu.

"Da bi došlo do pojeftinjenja, trebalo bi sačekati da se cijene prevoza kontejnera ustabile i onda očekivati niže cijene. S druge strane, cijenu neke robe ne određuju samo cijene prevoza, nego i mnoge druge komponente. Ukoliko bude rasta plata, cijena energije i svega što ulazi u konačnu cijenu koštanja nekog proizvoda, jednostavno pitanje je da li će doći do pojeftinjenja. U svakom slučaju, ovo je dobra vijest, ali ne treba očekivati brzu reakciju u smislu pojeftinjenja cijena. Ukoliko dođe do pojeftinjenja i još nekih faktora koji utiču na ovu robu, onda možemo i očekivati niže cijene samih proizvoda koji dolaze iz Azije", objašnjava Grabovac.