Roba iz Kine uskoro skuplja i u BiH

ŠANGAJ, SARAJEVO, BANJALUKA - Cijene kontejnerskog transporta iz Azije su od početka godine utrostručene, što znači da će robu iz Kine kupci iz Evrope, ali i BiH, uskoro dosta skuplje plaćati.

Tako su, prema Drewry World Container Indexu, objavljenom 13. juna, cijene prevoza za pune kontejnere do Amerike i Evrope iz Azije ponovo porasle.

Kako se navodi u njihovoj objavi, sve tri ključne rute u Americi i Evropi su prešle 6.000 dolara za kontejner od 40 stopa, te su cijene utrostručene od kraja 2023. godine.

"Skoro šest mjeseci redovnih napada na brodove u Crvenom moru smanjilo je kapacitete u industriji odgovornoj za prevoz oko 80% sve međunarodne trgovine robom, ometajući normalan protok i dovodeći do zagušenja u nekim od najvećih azijskih luka. Naknada za transport iz Šangaja do Roterdama povećana je za 2,4 odsto na 6.177 dolara, što je najviši nivo od septembra 2022. godine. Za rutu od Šangaja do Đenove u Italiji, u Sredozemnom moru - među rutama koje su najviše pogođene izbjegavanjem Crvenog mora od strane brodarske industrije - cijena je porasla za tri odsto na 6.862 dolara. To je takođe najviši nivo od septembra 2022. godine", navodi se u ovom izvještaju.

Dodali su da očekuju da će se cijene transporta iz Kine nastaviti povećavati sljedeće nedjelje zbog problema sa zagušenjem u azijskim lukama.

Iz Centralne banke BiH su naveli da će ostvarivanje pozitivnih stopa rasta industrijske proizvodnje u 2024. godini biti pod velikim uticajem potencijalnog rizika od narušavanja lanaca distribucije, kako energenata, tako i sirovina i drugih repromaterijala, a sve u svjetlu otežanog transporta kroz Crveno more.

"Takođe, očekuje se kako će nivo ekonomske aktivnosti u EU u 2024. godini u znatnoj mjeri biti determiniran izraženim geopolitičkim tenzijama, kao i visokim referentnim kamatnim stopama. Novi šok u transportnim lancima nastao je krajem 2023. godine napadima na teretne brodove koji se kreću kroz Crveno more, od Azije prema zapadnoj Evropi. Vodeće svjetske transportne kompanije su preusmjerile svoje brodove na novu rutu oko Rta dobre nade, što je povećalo troškove i produžilo vrijeme putovanja. Ovakve okolnosti mogle bi imati veliki uticaj kako na cijene energenata, tako i na ostale vrste robe poput žitarica i industrijskih proizvoda, i ponovo narušiti globalne lance distribucije, s obzirom na to da se Suecki kanal koristi za skoro trećinu svjetskog kontejnerskog transporta", ističe se u izvještaju Centralne banke BiH.

Ekonomista Milenko Stanić rekao je za "Nezavisne novine" da ova situacija utiče na cijelu Evropu, a ne samo na BiH.

"Kina je proizvođač gotovo sve robe i usluga, od odjeće i obuće, do najsavremenijih uređaja, informatike i proizvodnje automobila. Nema sektora u kojem kineska privreda nije prisutna. Ova zemlja već duži period pokazuje znatne suficite u oblasti spoljne trgovine, čak i sa SAD. Mnogo više izvozi robe nego što uvozi. S obzirom na situaciju sukoba u Izraelu i probleme u Crvenom moru, a većina transporta kineskih proizvoda se odvija preko Crvenog mora, to znatno usložnjava odnose i povećava troškove transporta. Kineska politika nije direktno u sukobu i njihova roba može direktno da prolazi bez smetnji, ipak je potrebno dodatno obezbjeđenje i nove rute koje povećavaju troškove transporta. Dolazak do našeg tržišta dodatno će povećati troškove, što će se na kraju ugraditi u finalnu prodajnu cijenu koju plaćaju kupci", objasnio je Stanić.

