Rudari iskopaju milione, a platu nisu dobili

TUZLA - Oko 1.500 rudara rudnika "Kreka", odnosno, rudnika "Šikulje" i "Mramor", od utorka su u radničkom neposluhu.

Neisplaćena plata za juni razlog je obustave rada, a to za rudnike "Kreka" znači gubitak od četiri hiljade tona uglja dnevno, odnosno, za koncern Elektroprivrede u čijem sastavu su Šikulje i Mramor.

U rudniku "Šikulje" rudari dolaze u svoje smjene ali su odbili da rade dok ne dobiju plate za juni. Ističu da rade u vrlo teškim uslovima ali proizvode.

„Ostvarujemo profit i dobit. Za proteklih pet mjeseci Šikulje su imale dobit oko pet miliona maraka. Kako nam se vraća? Radnici su prije 42 dana dobili zadnju platu.“, pojasnio je Nurdin Sadiković, predsjednik sindikata rudara rudnika "Šikulje".

On je istaknuo da su rudari i u nehumanim uslovima uvijek davali svoj maksimum te da ga svaki dan neko od njih vuče za rukav pitajući ima li plate. Po granskom kolektivnom ugovoru, član 44 stav jedan, za izvršeni rad u prethodnom mjesecu, rudari trebaju dobijati plate sa razmakom od 30 dana. Situacija u rudnicima je složena, a to se reflektira na status rudara kojim nisu zadovoljni, smatraju oni.

„Izvršavamo svoje obaveze. Radimo svaki dan, pod zemljom, na zemlji. Očekujemo željno tu platu. Imamo svakodnevne potrebe. Nismo sigurni, nismo sigurni gdje ćemo, kako ćemo niti hoćemo li mi u budućnosti moći raditi u ovim rudnicima.“, kazao je Senad Sejdić, predsjednik Sindikata rudara rudnika Mramor. On je naglasio da rudarima se godinama obećava da će biti bolje i da se uzdaju u investicije koje zaobilaze rudnike Kreka. Primjera radi, obećavano novo čelo, nikada nije došlo u jamu u Mramoru.

„To je ekonomski opravdano ulaganje i izradila ga je nadležna institucija. To čelo bi dovelo do humanizacije rada i ekonomski je opravdano. To bi bio pogon u revitalizaciji Kreke, energetskog sektora, Bloka 7“, ističe Sejdić.

Iz Sindikata rudara rudnika "Kreka" kazali su da vrše pritisak na upravu "Kreke" da se nađe rješenje za isplatu plata.

„Rudari su u pravu. Nisu zaslužili ovakav odnos prema. Po informacijama koje ja imam, u Elektroprivredi je neko stanje koje realno ne nudi rješenje. „, rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata "Kreke".