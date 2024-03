Rudari traže raskid koncesije sa "Comsarom"

UGLJEVIK - Rukovodstvo Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik, predstavnici sindikata ovog preduzeća, "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) i kompanije "Comsar energy Republika Srpska" sastaće se sutra u Ugljeviku, kako bi pokušali da riješe pitanje štrajka radnika u ovom preduzeću.

Naime, rudari i radnici ugljevičke kompanije su u štrajku od 16. marta, a ključni zahtjev koji traže od Vlade Republike Srpske i ERS-a jeste da se poništi ugovor o davanju koncesije za eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik istok 2, koji je dat firmi "Comsar", čiji je vlasnik ruski biznismen Rašid Serdarov.

Pomenuti ugovor potpisan je 2013. godine, a njime se "Comsar" obavezao da će izgraditi novi blok termoelektrane u Ugljeviku, odnosno termoelektranu 3.

Boban Benović, predsjednik Sindikalne organizacije RiTE Ugljevik, podsjetio je za "Nezavisne novine" da su radnici od Ministarstva energetike i rudarstva RS tražili da im se dostave svi aneksi u vezi sa tom koncesijom, ali da do danas to nije učinjeno.

"Želimo da se ta koncesija dodijeli Rudniku i Termoelektrani Ugljevik", rekao je on.

A razlog što traže raskid koncesije i vraćanje kopanja uglja u ruke RiTE leži u tome što "Comsar" nije ispunio obaveze iz ugovora, tj. nije izgradio novi blok TE.

"Samim tim pada i koncesija, i radnici ne mogu dozvoliti kopanje uglja u komercijalne svrhe. Kada smo nedavno bili na sastanku u Banjaluci, ministar nam je decidirano rekao da se ugalj ne može kopati sa polja Istok 2 u komercijalne svrhe", napominje Benović.

Zahtjev da im se vrati pravo na kopanje uglja štrajkači traže i zbog činjenice da u postojećem basenu Istok 1 nema dovoljno uglja za potrebe rada Termoelektrane.

"Zato tražimo revitalizaciju postojećeg objekta i rad najmanje do 2050. godine, kao i obezbjeđivanje dovoljne količine uglja iz koncesije Istok 2 da bismo radili do te godine. U postojećem koncesionom polju Istok 1 imamo oko 20 miliona tona uglja, što je dovoljno do 2036. godine. Radnici su zabrinuti za svoju egzistenciju. Mi proizvodimo trećinu električne energije, dakle, upitan je i rad samog ERS", poručio je Benović.

Diko Cvijetinović, direktor RiTE Ugljevik, nije želio da komentariše situaciju u preduzeću, te je kazao da treba sačekati ishod sastanka.

"Ja sam uvijek optimista", poručio je Cvijetinović za "Nezavisne".

Izjavu smo pokušali dobiti i od generalnog direktora MH "Elektroprivreda RS" Luke Petrovića, ali na naše pozive nije odgovarao.

A za situaciju u Ugljeviku nije bio pretjerano zainteresovan ni Radovan Višković, predsjednik Vlade RS. On je na pitanje kako komentariše ovaj štrajk odgovorio da to nije jedini u Srpskoj, te da se isto najavljuje u "Šumama Srpske" i u zdravstvu.

"Svi imaju pravo na to. Ali, svi imaju svoje resorne ministre, pa neka se resorni ministri malo bave time, ne treba premijer da se bavi svim i svačim", kazao je on.

Kada je u pitanju sporna koncesija, iz Ministarstva energetike i rudarstva RS kazali su za "Nezavisne novine" da ugovor ne predstavlja nikakvu tajnu, te da ga je potpisala Vlada RS, a ne Ministarstvo.

"Osnovni ugovor i aneksi ugovora su uvijek imali za cilj da se traži način realizacije osnovnog ugovora, odnosno izgradi novi blok termoelektrane. Naravno, kroz anekse ugovora obje strane, i Vlada RS i kompanija 'Comsar' su nastojale da se zaštite od bilo kakvog jednostranog djelovanja. Što se ministra Đokića tiče, ugovor o koncesiji ne predstavlja nikakvu tajnu, a za njegovo objavljivanje je potrebna i saglasnost koncesionara", navodi se u odgovoru koji smo dobili.

