Rudnik Lješljani na čekanju već 10 godina, otvaranje se ne nazire

NOVI GRAD, BANJALUKA - Rudnik mrkog uglja i bentonita Lješljani kod Novog Grada neće biti otvoren ni u ovoj godini, iako je to ranije najavljeno, jer ruska kompanija "Privredni preporod", koja je još 2012. godine dobila koncesiju za otvaranje rudnika, nema novca kako bi u potpunosti isfinansirala ovaj projekat, vrijedan više od 23 miliona maraka.

Ovo je za "Nezavisne novine" potvrđeno iz Rudarskog instituta Banjaluka.

"'Privredni preporod' traži dodatnog investitora. Znači, pored svog učešća od 50 odsto, oni traže investitora koji bi investirao u preostalih 50 odsto, a radi se o investiciji od 12 miliona evra", kaže

Vladimir Bijelić, predstavnik Rudarskog instituta Banjaluka. Kako je rekao, pregovori su i dalje u toku.

"U ovoj godini bi trebalo da se završe dodatni projekti i dodatne dozvole. Trebalo bi da bude završen i glavni projekat i da se dobije odobrenje za izvođenje radova. To se ne može završiti u ovoj kalendarskoj godini. Kada sve bude riješeno, do proizvodnje uglja treba da prođe od šest do osam mjeseci", ističe Bijelić.

A kada rudnik bude otvoren, planirano je da u početku bude manjeg kapaciteta od projektovanih 400.000 tona godišnje, pojašnjava Bijelić za "Nezavisne novine".

"Radi o eksploataciji oko 200.000 tona uglja godišnje. Kapaciteti rudnika su oko 12 miliona tona visokokvalitetnog uglja. Isto tako, godišnje će se iskopavati i oko 60.000 tona kvalitetnog bentonita, što je takođe 50 odsto od projektovanog plana", naglašava Bijelić.

Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad, u razgovoru za "Nezavisne novine" nedavno je rekao da bi otvaranje rudnika u Lješljanima imalo veze s ratom u Ukrajini, jer je zbog krize koja je pogodila svijet, došlo do nestašice uglja, zbog čega su se investitori sada odlučili da krenu u eksploataciju na ovoj lokaciji.

"Ovih dana čuo sam se sa Draganom Borkovićem, direktorom 'Privrednog preporoda', te ćemo više informacija o rudniku u Lješljanima imati naredne sedmice. Vjerujem da smo vrlo blizu dogovora za otvaranje samog rudnika", kazao je Drljača za "Nezavisne novine" početkom aprila.

Ipak, dogovor je očigledno još daleko, jer novca nema.

Ovo nije prvi put da ruski ulagač ima poteškoće kada je u pitanju otvaranje rudnika, jer rokovi nisu ispoštovani ni 2015. ni 2017. godine, a koncesija je dodijeljena prije desetak godina. U ovom slučaju moguće je i aktivirati garancije i da se naplati 1,1 milion KM.

Iz Ministrastva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS nismo dobili odgovor da li je Ministarstvo izvršilo procjenu uticaja na životnu sredinu, ali i da li je bilo primjedaba po pitanju otvaranja rudnika.

U slučaju da rudnik Lješljani krene s proizvodnjom mrkog uglja i bentonita, plan je da u početku, zbog smanjenog kapaciteta proizvodnje, bude zaposleno 100 radnika.