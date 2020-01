Rudnik Omarska 15 godina doprinosi ekonomskoj stabilnosti

PRIJEDOR - U Rudniku "Arselor Mital Prijedor" su za 15 godina postojanja proizvedena 24 miliona tona koncentrata željezne rude, ukloljeno 130 miliona tona jalovine, dok je više od 120 miliona KM uloženo u poboljšanje proizvodnog procesa, te isplaćeno 285 miliona KM za radnička primanja i više od 1,1 milijardu KM dobavljačima.

Direktor Rudnika Mladen Jelača rekao je da je u prošloj godini proizvedeno i prodato oko milion i po tona koncentrata željezne rude i realizovano šest miliona KM investicija u poboljšanja operativnog segmenta rada, a da je plan za iduću godinu 1,55 miliona tona rude.

"Ponosan sam na znatan i kontinuiran doprinos koji smo dali ekonomskoj i socijalnoj stabilnosti i razvoju grada Prijedora i Republike Srpske. Savladali smo mnoge izazove, a još mnogo ih je pred nama. Kroz sve to održavali smo visok kvalitet u svakom segmentu poslovanja", izjavio je Jelača Srni.

On je napomenuo da je 2019. godina bila vrlo teška za industriju čelika u cijelom svijetu, i to zbog usporenog rasta najvećih ekonomija u Evropi, prije svega u NJemačkoj, odnosa u svjetskoj trgovini, kao i Evrope sa SAD i Kinom, te najavljenog Bregzita.

"To je dovelo do smanjene potražnje za čelikom, uključujući manju potražnju u automobilskoj industriji, građevinskom sektoru i kućanskim aparatima. Visoke takse u EU za emisiju ugljen-dioksida, te velika konkurentnost kineskih i istočnoevropskih proizvođača, doveli su do ogromnih gubitaka u čeličanima sa integralnom proizvodnjom, uključujući i Željezaru Zenica koja je naš jedini kupac", naveo je Jelača.

On je istakao da je, uprkos ovim problemima, prijedorski rudnik uspio da ostvari pozitivan rezultat i izmiri sve obaveze prema radnicima, državi, povjeriocima i poslovnim partnerima, ali i da investira u poboljšanja proizvodnog procesa.

"Nastavljamo saradnju sa Vladom Republike Srpske u pravcu najboljih rješenja za budućnost rudarstva u Prijedoru. Treba nastaviti geološka istraživanja područja za koja postoje podaci o stotinama miliona tona željezne rude. To bi, uz istražene rezerve u Ljubiji i Tomašici od oko 30-40 miliona tona, moglo biti okosnica razvoja radarstva u narednim decenijama", dodao je Jelača.

Kada je riječ o društvenoj odgovornosti, za 15 godina rada "Arselor Mital Prijedor" je uložio više od četiri miliona KM u okviru više od 420 projekata u lokalnoj zajednici u raznim oblastima.

Predsjednik Sindikalne organizacije "Arselor Mital Prijedor" Saša Kukolj naveo je da je među 800 zaposlenih 740 radnika sa ugovorom na neodređeno vrijeme, a među njima je 520 članova ovog sindikata.

"Prosječna plata u 2019. godini bila je 1.100 KM i nemamo radnika sa najnižom platom u Republici Srpskoj. Definisani su cijena rada, koeficijent i stimulacija, a radnici primaju regres od 2.000 KM. Poslodavac ispunjava sve obaveze prema radnicima u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorima", rekao je Kukolj Srni.

On je istakao da se nekada u medijima stiče utisak da su radnici prezadovoljni svojim položajem u ovom preduzeću, ali da to nije tako i da je trajna uloga sindikata da se bori za bolji položaj radnika, bolja primanja i bolje uslove rada.

"Rudarstvo je teška djelatnost. Inflacija u trci sa rastom plata uvijek pobjeđuje. Troškovi života rastu brže i više nego radnička primanja. Dužnost sindikata je da se bori i izbori za radnike", ocijenio je Kukolj.

On je podsjetio na to da je nakon Zakona o radu iz 2016. godine ovaj sindikat sa poslodavcem uspio dogovoriti pojedinačni kolektivni ugovor kojim je zadržao veća prava radnika od predviđenih novim zakonom i podzakonskim aktima.

"Kod nas minuli rad nije 0,3 nego 0,5 odsto. Noćni rad nije 0,35 nego 0,50 odsto. Cijena rada nije 125 KM kao u metalskoj industriji nego je 174 KM", ukazao je Kukolj.

On je dodao da taj trogodišnji pojedinačni kolektivni ugovor ističe u ovoj godini i da predstoji sindikalna borba za novi.

"Mi ćemo se na vrijeme pripremiti i obratiti poslodavcu za pregovaranje o tom važnom dokumentu. Mi želimo veće plate i veća primanja i mandat sindikata je da se za to bori. Na tome ćemo insistirati s ciljem da poboljšamo životni standard radnika, jer nije dovoljno zadržati ga na sadašnjem nivou", istakao je Kukolj.

"Arselor Mital" je vodeća svjetska kompanija u proizvodnji čelika i rudarstvu sa više od 200.000 zaposlenih u 60 zemalja.

Najčešća nepreciznost u medijima u vezi sa ovom kompanijom, ali i među nosiocima javnih funkcija i političarima izvan Prijedora, jeste da se previđa da je ovo jedna kompanija, a Rudnici željezne rude /RŽR/ "Ljubija" druga.

"Arselor Mital Prijedor" osnovali su zajedničkim ulaganjem "Mitalov" prethodnik "LNM" i RŽR "Ljubija" i to preduzeće upravlja rudnikom Omarska i kamenolomom Drenovača, dok je RŽR "Ljubija" u vlasništvu države i upravlja rudnicima LJubija i Omarska na kojima se ne vrši eksploatacija.

"Mital" je ponudu za kupovinu državnog udjela u RŽR "Ljubija" dostavio 2011. godine.