Rusija smanjuje proizvodnju gasa

Rusija će 2020. godine smanjiti proizvodnju gasa za 6,5 odsto, na 690 milijardi kubnih metara, izjavio je ruski ministar energetike Aleksandar Novak.

On je dodao da bi Rusija od 2021. do 2023. godine trebala dostići proizvodni nivo od 728 do 795 milijardi kubnih metara gasa.

Istovremeno, izvoz gasa bi do kraja 2020. godine trebao pasti za 16,5 odsto na 184 milijarde kubnih metara.

Prema procjeni ministarstva, potrebe za ruskim gasom dostići će nivo iz 2019. godine tek 2022. godine, javlja SEEbiz.