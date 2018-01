Rusija zabranila uvoz jabuka iz BiH

​BANJALUKA - Ruska Federacija, tačnije veterinarska i fitosanitarna regulatorna služba "Roseljhoznadzor" uvešće u ponedjeljak zabranu uvoza jabuka iz BiH zbog sumnje u reeksport.

Naime, Rusi sumnjaju da pošiljka od gotovo 19 tona jabuka koju je nedavno u ovu zemlju uvezlo preduzeće iz Bijeljine nije porijeklom iz BiH, već iz Poljske, a što pravdaju duplim etiketama koje su pronašli na drvenim sanducima. Podsjećamo, uvoz jabuka iz zemalja članica EU, uključujući i Poljsku, je zabranjen.

Kako su poručili u "Roseljhoznadzoru", na ambalaži na kojoj postoji fitosanitarni sertifikat izdat od strane nadležnog organa BiH pronađeni su tragovi ponovnog postavljanja oznaka.

"Prema tome, podaci o porijeklu jabuka navedenih u fitosanitarnom sertifikatu su nevažeći, kao i sertifikat", saopštili su u ovoj instituciji i najavili dubinsku karantinsku kontrolu ranije pristiglih pošiljki iz BiH.

A na sertifikatu se navodi kako je jabuke proizveo Nedžad Mujčinović iz Gradačca, dok ih je izvezlo preduzeće "Fruct Company" iz Bijeljine. Međutim, Rusi su na ambalaži pronašli i etikete koje govore kako su jabuke uvezene iz Poljske u BiH.

Mujčinović, inače vlasnik preduzeća "Agro Mujčinović", za "Nezavisne" je potvrdio da su jabuke njegove, kao i da ih je prodao preduzeću iz Bijeljine, ali i dodao da nema ništa s reeksportom.

"Imam 12.000 stabala jabuke i nisam čovjek koji se time bavi. Toj firmi sam u januaru prodao tri kamiona, ali neke gajbe su bile polovne i kupljene na pijaci, tako da je moguće da je na nekoj ostala etiketa od poljskih jabuka, ali to je 100 odsto domaća jabuka. To je što se mene tiče, za druge ne garantujem", kazao je on.

S vlasnikom bijeljinskog preduzeća nismo uspjeli da stupimo u kontakt, a kako saznajemo, sličan problem imaju i nadležni organi.

Inače, kada se malo bolje sagleda način na koji su sporne jabuke izvezene u Rusiju, jasno se može zaključiti da je u pitanju dobro osmišljen plan, gdje su zaobiđeni kontrolni organi.

Sa druge strane, Inspektoratu RS interesantna je činjenica da se kao proizvođač navodi fizičko lice iz Gradačca u Federaciji BiH, kao izvoznik subjekat iz Bijeljine, a da je pošiljka izvezena preko carinske ispostave Brčko distrikta BiH. Sumnju dodatno pojačava i fitosanitarni sertifikat izdat od strane inspektora Brčko distrikta BiH, koji je njegovim izdavanjem potvrdio da je pregledao pošiljku, da ista zadovoljava zahtjeve Ruske Federacije i da je proizvođač iz Gradačca, FBiH. Međutim, ovaj sertifikat u pravilu se izdaje nakon obavezne kontrole na mjestu utovara, a na kojem inspektor iz Brčkog nije mogao biti jer ne podliježe pod njegovu nadležnost. Takođe, nadležni kontrolni organi iz dva entiteta nemaju nadležnost na području Brčko distrikta, tako da su im ruke bile vezane.

Iz Inspektorata RS su kazali kako je vanrednom kontrolom kod izvoznika iz Bijeljine utvrđeno da je pošiljka nabavljena od firme iz Gradačca 10. januara te da je za nju izdat i obrazac o porijeklu robe od strane Spoljnotrgovinske komore BiH u Sarajevu, kojim se potvrđuje da je navedena roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Povodom nastale situacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Inspektorat RS zauzeli su zajednički stav da je neophodno utvrditi odgovornost zbog učinjenih propusta koji će nanijeti štetu domaćim proizvođačima.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, potvrdio je da je sertifikat za sporne jabuke izdala Fitosanitarna inspekcija u Brčko distriktu, te da je naložio Upravi za zaštitu zdravlja bilja da o ovom slučaju obavijesti nadležna entitetska ministarstva i Brčko distrikta, te zatražio od nadležnih institucija da preduzmu sve aktivnosti kako bi se ovaj slučaj rasvijetlio.

On je naveo da ovaj slučaj ukazuje na kršenje sporazuma i potpisanog protokola s Ruskom Federacijom s obzirom na ozbiljnu sumnju u zloupotrebu zbog čega će biti obaviješteni i drugi nadležni kontrolni organi.

"O daljim aktivnostima koje će preduzeti nadležne institucije blagovremeno ćemo obavijestiti javnost narednih dana. Zatražićemo i razgovore s ruskom stranom kako bismo otklonili i ponovo uspostavili izvoz u Rusku Federaciju", dodao je Šarović.

"Da bi se mogao ponovo nastaviti izvoz jabuka u Rusku Federaciju, neophodno je da se pokažu jasne i kredibilne mjere na svim nivoima", zaključio je on.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara RS, smatra kako nije bilo teško naslutiti da se radi o prevari, jer izvoznik iz Bijeljine nije skinuo etikete koje ukazuju na to da su jabuke u BiH uvezene iz Poljske.

"Već duže smo upozoravali nadležne institucije da vrše kontrolu. Već jednom su nam Rusi progledali kroz prste, ali su nesavjesni izvoznici to zloupotrijebili", kazao je Dojčinović.