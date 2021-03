Ryanair najavio novu avio liniju iz Banjaluke

Evropska aviokompanija Ryanair najavila je novu liniju iz Banjaluke i to za Milan Bergamo za koju je planirano da startuje 3. jula ove godine.

Letovi bi, tokom ljeta, trebalo da budu realizovani dva puta sedmično u okviru Ryanairovog rasporeda za Bosnu i Hercegovinu.

Već sada je, kako kažu iz kompanije, moguće rezervisati let i to po najnižim cijenama. Pokrenuta je prodaja karata po samo 24,99 evra za putovanja do kraja oktobra 2021. godine, a ova cijena važi ukoliko rezervišete do 21. marta.

Marketing menadžer Ryanaira za Balkan Olga Pavlonka je izrazila zadovoljstvo zbog uspostavljanja nove linije i kazala da je snižena cijena karte njihov način da zajedno sa kupcima proslave otvaranje rute.

Ova kompanija je početkom marta najavila ponovno uspostavljanje letova iz Banjaluke, nakon pauze uzrokovane pandemijom. Očekuje se da će prvi letovi biti ostvareni već početkom maja, i to za Berlin, Brisel, Frankfur, Geteborg, Memingen i Beč.