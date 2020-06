S turističkim vaučerom do savršenog odmora u "Banji Vrućici"

TESLIĆ - Pod sloganom "'Banja Vrućica' - Vaš izbor ovog ljeta", ovaj zdravstveno-turistički centar pripremio je svojim gostima niz pogodnosti za savršen godišnji odmor, a tim što u tu svrhu možete da iskoristite i turističke vaučere.

Pozvali su sve da u prelijepom prirodnom ambijentu, koji je prepoznat i izvan granica naše zemlje, tijelo i dušu okrijepe u ovom turističkom raju.

Da bi svojim gostima ponudili sve što im je potrebno, uključili su se u projekat turističkih vaučera, ali i kreirali posebne ponude.

Kako bi dodatno olakšali korišćenje vaučera svim građanima, iz "Banje Vrućice" su, u tu svrhu, otvorili i posebnu telefonsku liniju, tako da na broj 053/421-400, tokom cijelog dana, možete dobiti sve potrebne informacije, te rezervisati smještaj.

Iz "Banje Vrućice" najavljuju da će biti podrška i svima onima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti da sami apliciraju za turistički vaučer.

"Naša služba će za goste moći da odradi i taj dio posla, što znači da će goste, ukoliko žele, turistički vaučer čekati ovdje, na našoj recepciji. Mi smo tu da uradimo sve umjesto njih, njihovo je samo da nas pozovu na telefon", navode iz "Banje Vrućice".

Svi detalji o ponudama nalaze se na internet sajtu "Banje Vrućice", gdje je otvoren i poseban meni pod nazivom "Turistički vaučer".

I to nije sve - s obzirom da očekuju veliki broj porodičnih posjeta, "Banja Vrućica" je odlučila da omogući besplatan boravak djeci uzrasta do sedam godina, umjesto do četiri godine, kako je to do sada bio slučaj. Za djecu uzrasta od sedam do 12 godina cijena je 180 KM za četvorodnevni program u čuvenom hotelu "Kardial".

Uveliko ih građani već pozivaju na telefon i raspituju se o ponudi.

"Svi korisnici vaučera će moći da koriste naše standardne ponude - noćenje s doručkom ili wellness i zdravstvene aranžmane, a pored toga smo napravili i par posebnih wellness aranžmana, koji su prilagođeni korištenju turističkih vaučera u trajanju od tri, četiri i pet dana", precizirao je Aleksandar Radošević, izvršni direktor za operacije, marketing i prodaju u ZTC "Banja Vrućica".

On je podsjetio da je vaučer, ukoliko dolazite sami, moguće koristiti za minimalno tri dana boravka, pa su stoga kreirali wellness aranžman "Ljetnje opuštanje", koje uz tri noćenja s doručkom uključuje i večeru, kao i neograničeno korištenje i otvorenih i zatvorenih bazena, što znači da na ugodan boravaj neće moći da utiču ni vremenske prilike.

"Kada su u pitanju turistički vaučeri, mi ističemo i naš novi aranžman, koji će trajati koliko i ovaj projekat, odnosno od 15. juna do 15. novembra. U pitanju je aranžman 'Porodični odmor', namijenjen porodicama. On uključuje četiri noćenja sa doručkom, četiri večere, po jedno korišćenje Kardial i Orjental saune, te dva puta u toku boravka, u trajanju po sat vremena, vožnje biciklima za cijelu porodicu. Takođe, i tim gostima je na raspolaganju neograničeno korištenje otvorenih i zatvorenih bazena. Cijena tog aranžmana je 299 KM po osobi", istakao je Radošević.

U praksi to znači da će gosti, koje se odluče za ovaj aranžman, uz korištenje vaučera imati za 100 KM umanjenu cijenu. Odnosno, provešće četiri noćenja, a pet dana, u luksuznom hotelu "Kardial", za šta će izdvajati 50 KM po noćenju, odnosno 40 KM po danu, a obzirom da se ostaje pet dana.

Radošević ističe da projekat turističkih vaučera posmatraju prevashodno kao strateški projekat, koji će im pomoći ne samo kratkoročno, nego i dugoročno.

"Imamo paradoksalnu situaciju, da nama na wellness aranžmane dolaze gosti iz Slovenije, koja je broj jedan destinacija za wellness u ovom dijelu Evrope. Istovremeno, neki stanovnici Srpske odlaze na wellness aranžmane u Sloveniju, a da nikad nisu posjetili" Banju Vrućicu'", pojasnio je Radosević.

Nada se, stoga, da će građane Srpske, koji ih nikad nisu posjetili, projekat turističkih vaučera motivisati da dođu u "Banju Vrućicu".

"Imamo mi i veliku bazu naših stalnih gostiju, pa vjerujem da će i oni ove pogodnosti iskoristiti. Nadam se da će brojni stanovnici Republike Srpske ovo ljeto provesti u 'Banji Vrućici'", istakao je Radošević.

Neizvjestan je, podsjeća on, i sam odlazak građana Srpske na odmor u inostranstvo, kao što je i dolazak inostranih gostiju.

"Situacija je neizvjesna, mijenja se iz časa u čas i kad odete negdje daleko, ne znate šta već može biti sutradan", podsjetio je Radošević.

Dragan Bogdanić, generalni direktor ZTC "Banja Vrućica", ukazao je na značaj projekta turističkih vaučera, dodajući da ovaj zdravstveno-turistički centar ima mnogo toga da ponudi svojim gostima.

Za posjetioce su, poručuje, uz mogućnost korištenja turističkih vaučera, pripremili i brojne ostale pogodnosti.

"Očekujem da ćemo i u narednim godinama više da se družimo i na našim, domaćim destinacijama. Imamo turistički potencijal, prirodne ljepote i kvalitetnu uslugu na našem prostoru i ne moramo svoj godišnji odmor da provodimo izvan Republike Srpske", rekao je Bogdanić.

On se nada da će projekat, koji se odnosi na turističke vaučere, biti nastavljen i u narednim godinama.

"Ovo je podrška očuvanju radnih mjesta. Očekivanja su da ćemo na ovaj način uspjeti da prebrodimo naredne mjesece koji će sigurno biti teški, te da stvorimo uslove da se sačuva ono što je do sada izgrađeno i razvijeno", naveo je generalni direktor ZTC "Banja Vrućica".

Podsjetio je da "Banja Vrućica" velika očekivanja polaže u otvaranje granica i ponovno vraćanje na tržišta Hrvatske i Slovenije, odakle su imali jako veliki broj gostiju.

"Kao što vidite, kapaciteti su i ovdje i svagdje drugo prazni", naveo je Bogdanić, te dodao da je pandemija zadala velike probleme u poslovanju ovoj djelatnosti.

Rekao je da će, stoga, turistički vaučeri značiti mnogo ne samo za ZTC "Banja Vrućica", već i za cjelokupnu turističku privredu Srpske.

"Koristim priliku da se zahvalim i predsjednici i premijeru, te ministrici trgovine i turizma, koji su sa nama razrađivali ovaj projekat", naveo je Bogdanić.

Očekuju uplatu poreza i doprinosa

Po riječima, Dragana Bogdanića, generalnog direktora ZTC "Banja Vrućica", nastojali su da i ovoj teškoj situaciji ne otpuste ni jednog radnika.

"Još nismo dobili isplate ni poreza ni doprinosa ni za mart ni za april, ali se nadamo da će to Vlada RS realizavati po dogovoru", rekao je Bogdanić.