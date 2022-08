SAP konsultant: Savršeni spoj ekonomije i informacionih tehnologija

Stane u svega tri slova, a koristi ga oko 90 odsto najvećih, svjetskih kompanija, jer on pokriva i objedinjava skoro sve poslovne procese.

SAP - integrisani informacioni sistem koji je, zapravo, savršena mreža nad svim procesima u kompaniji, pokazao se kao nezamjenjiv u svakom ozbiljnom poslovanju, a na prostorima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u ekspanziji je u proteklih desetak godina.

Isto tako nezamjenjivim, pokazali su se i SAP konsultanti koji su u ovaj izuzetno zanimljiv poziv "uplivali" iz različitih struka.

Integrisanje, kojem je krajnji cilj optimizacija svih poslovnih procesa i svođenje grešaka u poslovanju na minimum, podrazumijeva da SAP konsultant sve te procese odlično poznaje i njima vlada ili, najpreciznije, da ima najširu moguću sliku.

Upravo se u toj slici spajaju znanja i iskustva iz ekonomije i informacionih tehnologija, zbog čega su baš diplomirani ekonomisti svoje mjesto našli u IT svijetu i SAP-u.

O tome šta sve kao ekonomista možete da postignete u IT sektoru, najbolje svjedoči Čedo Erceg, SAP konsultant u kompaniji Prointer ITSS, članici Infinity International Group.

Ovaj mladi stručnjak priznaje da je još od srednjoškolskih dana bio zaljubljenik u informacione tehnologije, ali se, ipak, nije nadao da će ekonomiju, od koje nije želio da odustane, ovako uspješno spojiti sa IT svijetom. Sada se, kaže, osjeća kao svoj na svome, pa se u "klasičnu" ekonomiju više ne bi vratio.

"Uvijek sam imao želju da postojeće znanje iz svoje struke povežem sa informacionim tehnologijama, jer taj spoj omogućava da dođete do cilja, odnosno jednog od postulata ekonomije – sa što manje uloženih resursa stići do što boljih rezultata. Zaista sam se pronašao u ovom poslu i kompaniji u kojoj radim, jer ovjde imam priliku za nova znanja, izazove i napredovanje", kaže Čedo i objašnjava da sve to čeka i neke buduće SAP konsultante.

Evidentna ekspanzija u svim poslovnim procesima, neminovna automatizacija i digitalizacija i IT koji napreduje enormnom brzinom, daju jako mnogo prostora i mogućnosti da u ovom poslu zaista mnogo postignete, smatra ovaj mladi stručnjak.

"Prije svega kod nas za to ima prostora i potencijala, jer Prointer zaista ima dosta projekata koji su bazirani na implementaciji SAP-a. Takođe, radi se o izuzetno interesantnom poslu koji podrazumijeva ne samo poznavanje kompletnih poslovnih procesa, već i brojna tehnička znanja. SAP konsultanti su, u stvari, neka vrsta tampon zone između naših klijenata kao krajnjih korisnika i naših programera koji rade na razvoju sistema. Konsultanti podešavaju sistem, a kolege programeri vrše razvoj novih funkcionalnosti", objašnjava Čedo.

U praksi, to znači da je SAP konsultant onaj koji mora da sagleda šta klijent zahtijeva i želi, kao i da mu sugeriše kako da svoje poslovanje na najbolji mogući način ugradi u budući, integrisani sistem.

"Konsultanti podešavaju sistem za klijenta na osnovu snimljenih poslovnih procesa i povezuju klijenta i programera u ovom dijelu gdje nije nešto obuhvaćeno sistemom i potrebno je da se namjenski razvije za klijenta. Takođe, mi smo tu da sugerišemo i eventualnu provjeru zakonskih odredbi i propisa i mogućnost kako da se sve to uklopi i uskladi. Nakon toga, sve to moramo da približimo i našim kolegama programerima, kako bi oni osmislili i napravili najkvalitetniji sistem. Zato kažem da su SAP konsultanti vezivno tkivo koje omogućava da sve to funkcioniše", kaže Čedo.

Sve to, naravno, podrazumijeva da radite u kvalitetnom poslovnom okruženju i uz kolege koje su uvijek spremne da saslušaju, pomognu i ohrabre, napominje Čedo koji je baš zbog toga i odabrao jaku, domaću kompaniju.