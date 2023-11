SO Sokolac: Zatražen raskid koncesionog ugovora sa "TC zona"

SOKOLAC - Skupština opštine Sokolac prihvatila je zaključak Kluba odbornika SNSD-a da se od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske traži da obustavi postupak prenosa vlasničke strukture koncesije sa firme "TC zona" na Glasinačkom polju na "As holding" iz Tešnja i da se raskine ugovor o koncesiji sa "TC zona" zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora.

Zaključak, koji će biti dostavljan resornom ministarstvu na razmatranje, rezultat je višečasovne rasprave nakon današnjeg mirnog protestnog skupa proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina "Blago Romanije", zbog koga je sjednica Skupštine opštine na kratko bila prekinuta, prenosi Srna.

Povod je za protest ispred zgrade opštine bio je davanje pozitivnog mišljenja načelnika opštine Sokolac na prenos koncesije na zemljiše u Glasinačkom polju po kupoprodajnom ugovoru između sadašnjeg koncesionara "TC zona" na novog vlasnika "As holding" iz Tešnja.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Strahinja Bašević rekao je novinarima da je na ovaj način ugrožena egzistencija vlasnika 25 mini-farmi muznih grla i članova njihovih porodica, te da su članovi Udruženja "Blago Romanije" protestom željeli da ukažu na probleme koji bi mogli nastati za njihov opstanak, jer im nedostaju površine zemljišta koje bi uzeli u zakup.

"Skupština opštine je danas donijela odluku kojom smo uspjeli da promijenimo stav lokalne zajednice prema resornom ministarstvu Srpske i višim nivoima vlasti o samom slučaju dodjele koncesije i prenosu vlasništva te koncesije sa jednog preduzeća na drugo", rekao je Bašević, prenosi Srna.

On je naglasio da raniji koncesionar zemljišta na Glasinačkom polju "TC zona" nije u potpunosti ispunjavao koncesione obaveze, te da do sada nije ni potencirano na raskidu ugovora, ali sa promjenom vlasničke strukture stanje se promijenilo i došlo je do situacije da su ugrožava egzistencija 25 porodica i traži se odgovor na više pitanja o koncesiji.

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica rekao je da je danas prvi put zvanično obaviješten da domaći poljoprivredni proizvođači imaju potrebu da uzmu u zakup zemljište kada je riječ o pitanju prenosa vlasništva koncesije sa dosadašnjeg korisnika Farme "Romanija" na dijelu Glasinačkog polja, koja posluje u okviru "TC zone" na novog vlasnika "As holding" iz Tešnja.

Bjelica je rekao da se nikada niko nije po tom pitanju obratio opštini Sokolac i da je početkom septembra dao pozitivno mišljenje na zahtjev Ministarstva poljoprivrede u vezi sa kupoprodajnim ugovorom sačinjenim između firme "TC zona", odnosno Farme "Romanija" u Podromaniji i "As holdinga" iz Tešnja.

On je naveo da ovaj problem treba rješavati razgovorima u resornom ministarstvu sa vlasnikom u prodaji "TC zona" i vlasnikom u otkupu "As holding", jer Farma "Romanija" ostaje u svojoj djelatnosti.

"Ako se da saglasnost i mišljenje da se koncesija može prenijeti sa jednog na drugog vlasnika, oslobodili bi dio zemljišta površine oko 2.000 dunuma koji bi se mogao dodijeliti u zakup članovima Udruženja `Blago Romanije`", rekao je Bjelica.

On je naglasio da će od resornog ministarstva tražiti da se odloži donošenje konačne odluke o ovom pitanju dok se ne nađe konačno rješenje kako opština ne bi imala posljedice i negativne finansijske efekte.

Šef Kluba odobrnika SNSD-a Đorđe Radić, nakon višečasovnog zasjedanja lokalnog parlamenta, rekao je da je dogovor brzo postignut sa kolegama iz kluba SDS-a o zaključku koji je od velikog interesa za sve poljoprivredne proizvođače sa područja ove opštine.

On je rekao da su poljoprivrednici povećanjem stočnog fonda iskazali i potrebe za većim površinama obradivog zemljišta da bi mogli opstati na ovom području i odbornici su odlučili da im pomognu.

"Došli smo u situaciju da se obradivo zemljiše u vlasništvu opštine na Glasinačkom polju daje u koncesiju firmi koja nije sa ovih prostora, pa smo odlučili da treba da zaštitimo naše poljoprivnike koji donose veliki doprinos našem razvoju i novu vrijednost cjelokupnoj zajednici", istakao je Radić.

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine odbornici su prihvatili izvještaj o izvršenju budžeta opštine za devet mjeseci ove godine, prema kome je iskazan deficit od 2.100.000 KM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.